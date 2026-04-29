Was hilft beim Lipödem?

Als Lipödem bezeichnen Mediziner eine gestörte Verteilung des Körperfetts: Dabei werden die Beine sehr dick, während der Oberkörper relativ schlank bleibt. Betroffen sind fast ausschließlich Frauen – das typische Erscheinungsbild bei dieser Erkrankung kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Auch schmerzen die krankhaft veränderten Fettzellen häufig. Was hilft den Betroffenen?

Das Lipödem ist eine chronische Erkrankung, von der weltweit schätzungsweise rund 400 Millionen Frauen betroffen sind. Im deutschsprachigen Raum geht man davon aus, dass etwa jede zehnte Frau darunter leidet. Typisch sind schmerzhafte Fettansammlungen vor allem an Beinen, Hüften und Gesäß, die sich weder durch Diäten noch durch Sport gezielt reduzieren lassen. Viele Betroffene berichten zusätzlich über Druckschmerz und Schwellungen, schwere Beine oder eine erhöhte Neigung zu blauen Flecken.

Da ein Lipödem häufig mit Übergewicht oder einem Lymphödem verwechselt wird, erhalten viele Frauen die richtige Diagnose erst spät – und damit oft auch keine wirksame Unterstützung. Die Ursachen des Lipödems, das meist während der Pubertät oder in der Schwangerschaft beginnt, sind bis heute nicht genau bekannt. Klar ist nur: Die Gene spielen eine Rolle, und die Krankheit wird auch hormonell beeinflusst.

Schweregefühl in den Beinen

Erkennbar ist das Lipödem an der stets symmetrisch auftretenden Fettvermehrung, meist an den Beinen, mitunter auch an den Armen. Fußknöchel und Handgelenke bleiben verschont, ebenso der Oberkörper. Im Krankheitsverlauf werden die Beine immer schwerer und dicker. Schließlich können Fettwülste rund um bestimmte Beinabschnitte das Laufen beeinträchtigen. Quälend sind die für das Lipödem charakteristischen Beschwerden wie ein Schweregefühl in den Beinen, Druck- und Berührungsschmerzen. Bereits bei kleinen Stößen treten Blutergüsse auf.

Viele betroffene Frauen versuchen zunächst, den dicken Beinen mit Diäten und Sport zu Leibe zu rücken. Doch die krankhafte Fettvermehrung trotzt jeder noch so ausgeklügelten Abnehmstrategie. Besonders fatal: Das Lipödem bleibt oft lange Zeit unerkannt, wenn betroffene Frauen zusätzlich an starkem Übergewicht leiden.

Frühzeitige Behandlung ist wichtig

Eine frühe und exakte Diagnose ist wichtig, um die Fettverteilungsstörung zumindest einzudämmen und die Schmerzen nachhaltig zu lindern. Deshalb sollten Frauen, deren Beine oder Arme aus unerklärlichen Gründen stark an Masse zulegen, unbedingt einen Spezialisten aufsuchen, zum Beispiel einen Phlebologen oder Lymphologen.

Steht die Diagnose fest, wird das Lipödem in der Regel zunächst konservativ behandelt. Regelmäßige manuelle Lymphdrainagen, Kompressionsstrümpfe oder -verbände sowie Krankengymnastik helfen, das gestaute Wasser abzutransportieren und die Beschwerden zu verringern. Auch Bewegung verschafft häufig Linderung. Wassersportarten wie Schwimmen und Aquagymnastik trainieren die Beinmuskulatur effektiv und auf sanfte Weise.