Warum der Rollator bei Hitze besonders wichtig ist

Immer mehr Menschen nutzen einen Rollator. Denn er ist ein wertvolles Hilfsmittel für alle, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Das gilt auch im Hochsommer: Wird der Rollator bei Hitze richtig eingesetzt, trägt er dazu bei, alle Wege mit weniger Anstrengung und im Schatten zu bewältigen.

Mit Sonnenschutz wird der Rollator bei Hitze zum Schattenspender

Wer am Rollator einen Sonnenschirm montiert oder montieren lässt, ist durchgehend im Schatten unterwegs. Das macht hohe Temperaturen nicht mehr ganz so unangenehm. Mit einem fest angebrachten Schirm schützt der Rollator bei Hitze außerdem vor der intensiven UV-Strahlung. Für Experten ist die Gehhilfe auf Rollen daher auch und gerade im Hochsommer ein praktischer Helfer, der älteren Menschen mehr Sicherheit und Selbstständigkeit gewährt und sie dabei unterstützt, ihre Kräfte unterwegs gut einzuteilen.

Eine entsprechend geräumige Tasche am Rollator macht es außerdem problemlos möglich, immer eine (gekühlte) Flasche Wasser und einen Snack dabei zu haben. Genügend Flüssigkeit und ein schneller Energiespender sind ganz wichtig für den Fall, dass der Kreislauf unterwegs einmal schwächelt.

Tipps für heiße Tage

Neben der optimalen Ausstattung des Rollators helfen bei Hitze auch die folgenden Verhaltenstipps:

Passende Kleidung wählen. Helle und luftige Kleidungsstücke sowie eine Kopfbedeckung und die Sonnenbrille schützen vor Schäden durch Hitze und Sonnenstrahlung.

Sonnenschutz nicht vergessen. Vor dem Gang ins Freie immer genügend Sonnencreme auftragen und die Tube in der Rollatortasche mitnehmen. Wer länger unterwegs ist, sollte zwischendurch nachcremen.

Sitzpausen einlegen. Der Sitz des Rollators erlaubt jederzeit eine kleine Rast, für die natürlich am besten ein Ort im Schatten gewählt wird. Ein verstellbarer Rückengurt ermöglicht sicheres und bequemes Anlehnen.

Körpersignale ernst nehmen. Schwindel, Unwohlsein, Konzentrationsschwierigkeiten oder Erschöpfung sind Anzeichen dafür, dass die Wärme zu belastend wird. Tritt eines dieser Körpersignale auf, unbedingt eine Pause im Schatten einlegen und etwas trinken.

Warum ein leichter Rollator bei Hitze Vorteile hat

„Ein Rollator ist ein guter Begleiter an heißen Tagen“, betont Mobilitätsexperte Thomas Appel. Er gibt aber zu bedenken: „Gerade im Sommer macht sich das Gewicht des Rollators besonders bemerkbar. Ob er fünf oder zehn Kilogramm wiegt, macht vor allem bei hohen Temperaturen einen großen Unterschied. Das sollte – insbesondere in Zeiten der Klimaerwärmung – beim Kauf bedacht werden.“

Das Gewicht des Rollators spielt auch eine Rolle, wenn es um das Überwinden von Barrieren geht. Als großes Hindernis erweisen sich immer wieder Bord­steine – viele ältere Menschen haben Probleme, die Bordsteinkante hochzu­kommen. Auch Stufen machen Schwierigkeiten, sei es im Haus oder beim Einstieg in Bus oder Bahn. Hier bieten leichte Rollatoren mit Ankip­philfe mehr Sicherheit.

Günstig sind außerdem Modelle, die sich einfach zusammenklappen lassen. So müssen Menschen, die nicht im Parterre wohnen, den Rollator oft im Hausflur stehenlassen. Für sie ist eine platzsparende Gehhilfe besonders wichtig. Aber sie erweist sich auch als nützlich für alle, die unterwegs einmal ein Taxi benötigen.