Vorsätze 2025: Weniger Stress, mehr Zeit für Freunde, Familie und Sport

Stressvermeidung und Stressabbau liegen an der Spitze der Vorhaben für 2025; 68 Prozent aller Befragten gaben dieses Ziel an. Das ist der Spitzenwert der vergangenen 14 Jahre. Im Eindruck aktueller Krisen ist der Wunsch nach weniger Stress besonders bei Frauen ausgeprägt: 71 Prozent der weiblichen Befragten gaben dies als Vorsatz für das neue Jahr an. Bei den Männern waren es 64 Prozent. Mehr Zeit für Familie und Freunde möchten sich auf Rang zwei insgesamt 64 Prozent der Menschen in Deutschland nehmen. Platz drei belegt das Vorhaben, sich mehr zu bewegen und Sport zu treiben (61 Prozent).

Gesundheitsthemen wieder beliebter – Medienzeit reduzieren

Fast allen Bereichen einer gesunden Lebensweise messen die Befragten wieder mehr Bedeutung zu. So steigt in der Gunst der Menschen nicht nur der Wunsch nach weniger Stress und mehr Sport, sondern auch nach gesünderer Ernährung mit 56 Prozent, Gewichtsabnahme (34 Prozent), weniger Alkoholkonsum oder Rauchverzicht. Den höchsten Wert seit zehn Jahren erhält der Vorsatz, die Medienzeit zu reduzieren. 34 Prozent gaben an, 2025 weniger Zeit mit dem Handy oder PC verbringen zu wollen. Besonders junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren planen hier Einschränkungen. 52 Prozent dieser Altersgruppe steckt sich für 2025 dieses Ziel. Im vergangenen Jahr waren es hier noch 44 Prozent.

Gute Vorsätze bei Jüngeren beliebt – hohes Durchhaltevermögen

Im laufenden Jahr hatten sich vier von zehn Befragten etwas vorgenommen. Das ist im Vergleich der letzten 14 Jahre ein weiterhin hoher Wert. Besonders beliebt sind gute Vorsätze auch insgesamt bei jungen Menschen: Mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen (56 Prozent) setzten sich im laufenden Jahr Ziele. Das sind neun Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und beispielsweise 13 Prozentpunkte mehr als in der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen. Auch Frauen fassen häufiger gute Vorsätze als Männer. (44 zu 37 Prozent). Weit mehr als der Hälfte aller Befragten (61 Prozent) gelang es, die gesteckten Ziele aus dem Vorjahr länger als drei Monate durchzuhalten.

Gute Vorsätze für 2025

Stress vermeiden oder abbauen (68 Prozent)

Mehr Zeit für Familie/Freundeskreis (64 Prozent)

Mehr bewegen/Sport (61 Prozent)

Gesünder ernähren (56 Prozent)

Mehr Zeit für sich selbst (54 Prozent)

Umwelt- bzw. klimafreundlicher verhalten (53 Prozent)

Abnehmen (34 Prozent)

Weniger Handy, Computer, Internet (34 Prozent)

Sparsamer sein (33 Prozent)

Weniger Fleisch essen (26 Prozent)

Weniger fernsehen (21 Prozent)

Weniger Alkohol trinken (20 Prozent)

Rauchen aufgeben (12 Prozent)

*) Repräsentative Bevölkerungsumfrage durch Forsa im Auftrag der DAK Gesundheit, 1.002 Befragte. Erhebungszeitraum: 15. bis 19. November 2024.