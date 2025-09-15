Viele junge Mütter fühlen sich einsam

Im Rahmen der Studie „Love & Loneliness“ wurden 1.000 junge Mütter befragt*. Die Ergebnisse sind besorgniserregend: Zwei Drittel der Frauen gaben an, sich nach der Geburt einsam gefühlt zu haben. Als Hauptgründe dafür nannten die Befragten:

Erschöpfung (68 %),

Stimmungsschwankungen (59 %),

mentale Belastung (54 %),

nächtliches Stillen ohne Unterstützung (43 %),

fehlender emotionaler Rückhalt (39 %),

soziale Isolation (30 %).

Die Studie wurde auf der internationalen Fachmesse Kind + Jugend im September 2025 in Köln vorgestellt. Sie wirft wichtige Fragen zur seelischen Gesundheit in der Postpartalphase und insbesondere zur Einsamkeit von Frauen nach der Geburt auf. Die Untersuchung soll auf eine Realität aufmerksam machen, die viele junge Mütter betrifft – und die heute zu einem Problem der öffentlichen Gesundheit geworden ist: das Gefühl der Einsamkeit, das Wochen, Monate oder manchmal sogar Jahre nach der Entbindung empfunden wird. Die Studie ist Teil einer internationalen Kampagne zur Sensibilisierung für die postpartale psychische Gesundheit. Sie wurde in ähnlicher Form und mit ähnlichen Ergebnissen in Frankreich durchgeführt.

Soziale Nähe und Selbstfürsorge helfen

In der Studie wurden die jungen Mütter auch gefragt, was sie unternommen haben, um mit dem Gefühl der Einsamkeit besser umzugehen. Die meisten Antworten zeigen drei mögliche Lösungsansätze:

Soziale Nähe herstellen (Partner/Familie/Freund*innen einbinden, Eltern-Kind- und Online-Gruppen besuchen); sich durch Selbstfürsorge innerlich stabilisieren (Achtsamkeitsübungen, Meditation, Hobbys, mehr Me-Time wahrnehmen); professionelle Unterstützung suchen (Beratung, Therapie, ärztliche Hilfe).

Mit ein Grund dafür, dass junge Mütter sich einsam fühlen, ist das Stillen: Es setzt viele Frauen unter Stress, bindet viel Zeit und sorgt häufig für schlaflose Nächte. „Ich erlebe täglich, wie sehr junge Mütter unter Druck stehen – zwischen dem Wunsch, das Beste für ihr Kind zu geben, und den Anforderungen des Alltags", berichtet Stillberaterin Julia Weidenmüller. „Viele fühlen sich dabei alleingelassen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Lösungen schaffen, die ihnen Freiheit, Selbstbestimmung und Vertrauen in ihre eigene Stärke zurückgeben.“

* Online-Studie, durchgeführt von Kantar im Auftrag von Momcozy, unter 1.000 Frauen ab 18 Jahren in Deutschland, die seit 2020 mindestens ein Kind bekommen haben. Befragungszeitraum: August 2025.