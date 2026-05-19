Training im Fitnessstudio: Fit bleiben, gesund alt werden

Beim Training im Fitnessstudio geht es bei weitem nicht nur um Muskelaufbau. Mehr Wohlbefinden und mehr Energie im Alltag sind das Ziel vieler Menschen, die Sport treiben. Fitness ist ein Lifestyle, der weit über das klassische Training hinausgeht.

Begegnung statt Einsamkeit

Natürlich wird im Fitnessstudio vor allem trainiert. Doch es geht um mehr. Es geht zunehmend auch um Gemeinschaft. Fitnessstudios entwickeln sich zu sozialen Räumen, in denen Begegnungen Verbindung stiften und gegen Einsamkeit wirken. Damit entstehen weitere Möglichkeiten, wie Sport psychische Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen kann.

Fit bis 100 dank Training im Fitnessstudio

Kraft und Mobilität zu bewahren, ist gerade für ältere Menschen wichtig. Ex-Bodybuilder und Schauspieler Ralf Moeller sagte dazu auf der Pressekonferenz der Fitnessmesse Fibo im April 2026: „Wenn sich ein 60-, 70- oder 80-Jähriger heute entscheidet, ich fange mal mit Fitnesstraining an, lohnt sich das.“

Der Hype um den Hyrox

Neben dem Kraft- und Ausdauertraining an Cardio-Geräten schießen auch immer wieder neue Trainingsformen aus dem Boden. Das Wettkampf- und Trainingsformat Hyrox ist eine davon. Hier werden Ausdauer und Kraft miteinander kombiniert. Es ist ein standardisierter Indoor-Fitness-Wettkampf. Die Teilnehmenden laufen acht Kilometer und absolvieren dazwischen acht Workout-Stationen, vom Rudern über Sandsack-Tragen bis zum Wall Ball. Das Format wurde 2017 in Hamburg gegründet und findet inzwischen in über 30 Ländern statt, mit rund 850.000 Teilnahmen pro Jahr. Die Einstiegshürde ist bewusst niedrig: 98 Prozent aller Starter kommen ins Ziel.