Telefonaktion Diabetes: Gefahr für die Füße

Sobald Ruhe einkehrt, werden die Füße zur Qual: Sie kribbeln, brennen oder fühlen sich ganz taub und pelzig an. Das sind typische Symptome einer Nervenschädigung, der sogenannten diabetischen Neuropathie. Sie äußert sich in erster Linie durch das diabetische Fußsyndrom. Viele Diabetiker sind von dieser Erkrankung betroffen. Denn langjährig erhöhte Blutzuckerwerte schädigen Nerven und auch Blutgefäße.

Doch obwohl die Neuropathie bei zwei von drei Betroffenen zu unangenehmen Beschwerden wie Schmerzen und Brennen in den Füßen führt, ist vielen nicht bewusst, dass sie an dieser häufigen und schwerwiegenden Folgeerkrankung des Diabetes leiden. Noch höher ist die Dunkelziffer, wenn die Nervenschädigung nicht schmerzhaft verläuft, sondern mit Taubheit und einem nachlassenden Gespür in den Füßen verbunden ist.

Achten Sie auf Ihre Füße!

Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung sind aber wichtige Voraussetzungen, um die Nervenschädigung aufhalten zu können und schwerwiegende Folgen zu vermeiden. Denn die Neuropathie ist Hauptursache für das diabetische Fußsyndrom, das schlimmstenfalls zur Amputation führt.

Erste Maßnahme gegen die Neuropathie ist eine gute Blutzuckereinstellung. Darüber hinaus sollten die Nerven nicht noch zusätzlich durch Nikotin und Alkohol belastet werden. Diabetiker können ihre Nerven und Blutgefäße auch mit natürlichen Mitteln schützen. Zur Behandlung der Nervenstörung haben sich rezeptfreie Präparate aus der Apotheke bewährt.

