Telefonaktion Abnehmen

Welche Diät funktioniert wirklich? Rufen Sie an! Am 26. April, 14 bis 16 Uhr, unter der kostenlosen Rufnummer 0800/1331997, und fragen Sie unsere Expertin.

Jetzt bis zum Sommer noch ein paar Kilo abnehmen, das möchten viele Menschen. Mit der richtigen Strategie funktioniert das auch – und mit einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt: Denn Übersäuerung bremst den Fettabbau.

Machen wir uns nichts vor: nachhaltig Abnehmen geht nicht von heute auf morgen, es erfordert Geduld; fünf Kilo in fünf Tagen zu verlieren, das ist schlicht und einfach unmöglich. Auf dem Weg in eine schlanke Zukunft geht es nur in kleinen Schritten vorwärts, radikales Hungern bringt nichts: Totales Fasten oder eine Crash-Diät führen unweigerlich zum bekannten Jojo-Effekt.

Auf die richtige Strategie kommt es an

Vergessen Sie einseitige Diäten und komplizierte Ernährungsvorschriften. Entscheidend sind eigentlich nur ein paar Grundregeln: Kochen Sie so oft wie möglich frisch, verzichten Sie auf Zwischenmahlzeiten und auf die Chips beim Fernsehen – und achten Sie darauf, Ihre Speisen bewusst zu genießen. Nehmen Sie sich Zeit und kauen Sie langsam – es vergehen nämlich gut 15 Minuten, bis sich ein erstes Sättigungsgefühl einstellt.

Wichtig für kontinuierliches und nachhaltiges Abnehmen ist außerdem ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt, betont Sportmediziner Prof. Kuno Hottenrott von der Universität Halle: „Durch den verstärkten Abbau von Fett werden vermehrt Ketosäuren gebildet. Dieser Säureüberschuss belastet den weiteren Stoffwechsel und kann den Fettabbau verlangsamen. Um die anfallende Säure auszugleichen, werden zusätzliche basische Mineralstoffe zum täglichen Ausgleich benötigt.“

Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten, zum Beispiel

– wie Sie den Jojo-Effekt ausschalten können,

– womit Sie den berüchtigten Diätkrisen vorbeugen oder

– ob auch Fastentage während einer Diät sinnvoll sind,

dann fragen Sie unsere Expertin.

Mittwoch, 26. April 2017,

zwischen 14 und 16 Uhr,

Rufnummer 0800/133 1997

Unsere Expertin beantwortet gerne alle Ihre Fragen.

Der Anruf ist für Sie kostenlos!