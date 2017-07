Die richtige Erfrischung für heiße Sommertage

Natürlich freuen wir uns an kalten Tagen ganz besonders auf eine schöne Tasse Tee. Tee schmeckt aber auch an heißen Sommertagen sehr gut und ist gerade dann die richtige Erfrischung. Ganz besonders als Eistee. Sie können den Tee Ihrer Wahl einfach nur kalt genießen oder „on the rocks“ trinken, mit Mineralwasser oder Prosecco aufgießen. Gemixt mit leckeren Fruchtsäften schmeckt Eistee ebenfalls sehr gut und ist stets die richtige Erfrischung für heiße Sommertage. Wichtige Informationen über die Teespezialitäten und viele Informationen rund um den Tee finden Sie auf www.hstee.de.

Summertime (für Veganer geeignet)

(für 4 Personen)

6-8 Filterbeutel H&S Erfrischungstee Golden Lemon

zerstoßenes Eis

4 TL Grenadine-Sirup

1 Apfel

4 Trinkhalme

Zubereitung:

Nach Packungsanweisung 800 ml Erfrischungstee kalt aufgießen. Vier Cocktailgläser mit zerstoßenem Eis füllen. In jedes Glas 1 TL Grenadine-Sirup geben und mit dem kalten Erfrischungstee auffüllen. Mit Apfelscheiben und Trinkhalmen servieren.

Pro Person: 36 kcal (151 kJ), 0,2 g Eiweiß, 0,3 g Fett, 8,7 g Kohlenhydrate

Summertime-Bowle

(für 8 Gläser)

6 Filterbeutel H&S-Erfrischungstee Golden Lemon

2 EL Zucker oder Limettensirup

1 Flasche Prosecco (0,7 l)

10 Eiswürfel

1 Limone

Zubereitung:

Nach Packungsanweisung 1 Liter Erfrischungstee kalt aufgießen und mit Zucker oder Limettensirup süßen. Den Erfrischungstee in ein Bowlegefäß gießen, 1 Flasche gut gekühlten Prosecco, die Eiswürfel und die in Scheiben geschnittene Limone zugeben – fertig ist eine tolle Summertime-Bowle.

Serviertipp: Einige Eiswürfel in ein Glas geben, etwas Grenadinesirup darüber geben und mit der Summertime-Bowle auffüllen.

Pro Glas: 89 kcal (373 kJ), 0,1 g Eiweiß, 0,3 g Fett, 8,4 g Kohlenhydrate

Golden Lemon Erfrischungstee

Im Sommer geht doch nichts über den fruchtig-spritzigen Geschmack von Zitronen. Richtig erfrischend und aromatisch kommt der neue Kaltaufguss Golden Lemon von H&S (erhältlich in der Apotheke) daher, am besten serviert mit einer frischen Zitronen-Scheibe.