So bleibt die Haut gesund

Unsere Haut ist täglich gefordert. Sonne, Wind, Hitze, Kälte und Umweltgifte setzen ihr sichtbar zu. Doch eine gesunde Haut trotzt diesen Herausforderungen: Sie bleibt elastisch, gut durchfeuchtet und bewahrt ihr strahlendes Aussehen. Worauf kommt es an, damit Ihre Haut gesund bleibt?

Ist die Haut gesund, sieht sie nicht nur rosig und glatt aus. Sie schützt unseren Organismus auch vor Austrocknung und schädigenden Einflüssen wie Krankheitserregern und Sonnenlicht. Damit ist unsere Haut viel mehr als nur eine Hülle für den Körper – sie ist ein lebenswichtiges Organ. Und zugleich das größte, das wir haben.

Die Haut verrät aber auch viel über unseren Lebenswandel und unseren Gesundheitszustand. Obwohl sie sich stets regeneriert, können sowohl äußere als auch innere Einflüsse – wie etwa ein unausgewogener Stoffwechsel – unsere Haut aus dem Gleichgewicht bringen. Und das sieht man uns am fahlen Teint und der abgespannten Haut sofort an. Doch was können Sie tun, damit Ihre Haut wieder strahlend schön, samtweich und sichtbar gesund wird?

Ausgewogene Ernährung, genug Schlaf und gute Pflege – das hält die Haut gesund

Für eine gesunde Haut sind vor allem folgende Faktoren wichtig: