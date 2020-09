Säure-Basen-Quiz mit Birgit Schrowange

4. Saure Früchte überschwemmen den Körper mit Säure

„Ach, das ist ein hartnäckiger Ernährungsmythos. Weil z.B. Zitronen oder Sauerkirschen sauer schmecken, setzen viele Menschen sie mit einer Übersäuerung gleich.“ Was wir da so deutlich schmecken, sind die Fruchtsäuren, die auch in anderen Früchten wie süßen Weintrauben zu finden sind. Was wir hingegen nicht schmecken, sind die vielen Mineralstoffe, die in Obst enthalten sind. Und diese wirken im Körper entsäuernd.

5. Jede Diät wirkt automatisch entsäuernd

„Wer das glaubt, irrt ebenfalls. Wer die Kalorienzufuhr stark reduziert, um abzunehmen, kennt diesen Effekt aus eigener Erfahrung: Nach wenigen Tagen setzt eine sogenannte Diätkrise ein. Plötzlich schrumpft das Gewicht nicht mehr. Viele Diätwillige klagen über Kopfschmerzen, fühlen sich schlapp. Dahinter steckt eine Übersäuerung.“ Denn beim Abbau der Fettpölsterchen werden sogenannte Ketosäuren gebildet. Dies beeinträchtigt nicht nur das Wohlbefinden, sondern bremst auch den weiteren Fettabbau. Birgits Tipp: „Sorgen Sie bei einer Diät begleitend für basische Mineralstoffe. Ich setze da auf „Basica Direkt“. Damit vermeidet man einen Säureüberschuss und die dadurch ausgelöste

Diätkrise.“

6. Kaffee fördert eine Übersäuerung

„Noch so ein Irrtum. Zum Glück, ich darf weiterhin meinen Kaffee genießen. Er enthält sogar basische Mineralstoffe, die positiv auf mein Basenkonto gehen.“ Das aromatische Getränk gilt zwar landläufig als Säurebildner, aber das bezieht sich auf die Magensäure, deren Bildung durch Kaffee angeregt werden kann. Manche Menschen stoßen nach einer Tasse Bohnenkaffee sauer auf, verspüren ein unangenehmes Sodbrennen. Aber das hat nichts mit einer Übersäuerung im Stoffwechsel zu tun. Zwischen einem „sauren Magen“ und einer Belastung des Körpers mit Säure besteht kein Zusammenhang.

7. Junge Menschen haben kein Problem mit ihrem Säure-Basen-

Gleichgewicht

„Ein Irrtum! Zu den wichtigsten Auslösern für eine Übersäuerung gehören eine vitaminarme Ernährung, Fast Food und Softdrinks. Hinzu kommen Stress sowie mangelnde Bewegung – also eine ungesunde Lebensweise, wie sie in jedem Alter weit verbreitet ist.“ Junge Menschen sind daher nicht vor einer Übersäuerung gefeit. Aber mit zunehmendem Alter steigt die Neigung, zu übersäuern, weil die Nieren die Säure nicht mehr so leicht aus dem Körper ausscheiden können.

8. Wer Obst nicht verträgt, kann nicht entsäuern

„Zum Glück nur ein halber Irrtum. Ich kenne viele Menschen, die eine sogenannte Fructose-Unverträglichkeit haben. Sie vertragen den Fruchtzucker, also die Fructose aus Früchten oder Obstsäften nicht, ihr Darm rebelliert. Wer deshalb auf Obst verzichten muss, dem fehlt natürlich eine wichtige Quelle für basische Mineralstoffe. Wenn ich im Sender in der Pause Obst nasche, greift die Kollegin mit der Fructose-Intoleranz zu Keksen, also einem säurebildenden Lebensmittel. Und das erhöht das Risiko für einen Säureüberschuss. Aber man kann das ausgleichen. Indem man zum einen mehr Salat und Gemüse isst und zusätzlich auf basische Mineralstoffe setzt."