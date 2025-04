Roland Kaiser setzt sich für Transplantierte ein.

Bis zu 2.500 Sportler*innen aus rund 60 Nationen reisen im Sommer nach Dresden. Insgesamt werden Wettkämpfe in 17 Sportarten ausgetragen. Alle Teilnehmenden haben eines gemeinsam: Sie teilen ihre persönliche Transplantationsgeschichte und beweisen, dass trotz Spendeprozess ein Leben mit dem Sport möglich ist. Was es bedeutet, ein zweites Leben geschenkt zu bekommen, weiß Schlagerstar Roland Kaiser ganz genau. Nach seiner Lungentransplantation konnte er seine Karriere uneingeschränkt fortsetzen. "Sport hat mir nach meiner Transplantation 2010 sehr geholfen, sowohl körperlich als auch mental. Durch regelmäßige Bewegung konnte ich meine Fitness und mein Immunsystem stärken, was für meine Genesung und mein allgemeines Wohlbefinden entscheidend war", begründet Roland Kaiser sein Engagement für die World Transplant Games.

Bis heute ist der Schlagerstar täglich sportlich aktiv und hält sich so für Konzerte fit. Auch für die legendäre Kaisermania, die am Wochenende vor der Weltmeisterschaft in Dresden zu Ende geht. "Wenn ich mich für eine Sportart entscheiden müsste, dann wahrscheinlich für Radfahren oder Schwimmen."

Nur wenige Organspender in Deutschland

Wie wichtig die Aufklärungsarbeit zu Transplantationen ist, zeigt ein Blick in die Statistik. Insbesondere in Deutschland sind die Organspendezahlen auf konstant niedrigem Niveau. Auf eine Million Einwohner*innen kommen lediglich zehn Organspendende. Zum Vergleich: in Spanien sind es 46, in Österreich 25. Laut Deutscher Stiftung Organtransplantation stehen 8.716 benötigte Organe auf Wartelisten (Stand 31.12.2023).

Große Vorfreude auf die World Transplant Games gibt es bei Teilnehmerin Tamara Schwab. Nach ihrem Herzstillstand mit anschließender Herztransplantation im Jahr 2021 hat die gebürtige Nürnbergerin mit mehreren Buchveröffentlichungen und als Influencerin bewusst den Weg in die Öffentlichkeit gesucht. 2024 wurde sie zur Vize Miss Germany gekürt. "Es ist so besonders, dass Menschen, die ähnliche Geschichten teilen, plötzlich zusammenkommen und gemeinsam das Leben zelebrieren. Ich verbinde die WTG mit unglaublicher Dankbarkeit und freue mich unheimlich drauf, das erste Mal dabei zu sein. Ich will bewusst meine Geschichte nach außen tragen, da Organspende noch immer sehr stigmatisiert ist und es mit Menschen, die sterbenskrank im Bett liegen, verbunden wird. Es ist einfach auch ein Thema, das jeden treffen kann."

Partner helfen bei Ausrüstung und Volunteering

Wichtiger Teil der World Transplant Games in Dresden sind vor allem freiwillige Helfer, die die Veranstalter in Bereichen wie Catering, Transport, Medizin, Sportequipment oder als Schiedsrichter*innen unterstützen. Dafür hat sich die World Transplant Games 2025 Dresden GmbH starke Kooperationspartner ins Boot geholt: das Hochschulsportzentrum Dresden sowie die IBB Privaten Schulen Dresden. Sie bringen zahlreiche Auszubildende und Studierende in das Volunteer-Programm ein und stehen mit ihrem Know-how unterstützend zur Seite. Rund 500 Freiwillige werden während der Veranstaltung benötigt.

Wer die einmalige Gelegenheit nutzen und bei den World Transplant Games 2025 in Dresden als Helfer in spannenden Bereichen dabei sein möchte, kann sich unter www.wtg2025.com informieren und unter www.germanvolunteers.de bewerben.