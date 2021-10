Annabelle Mandeng: Woher kommt ihre Energie?

Star-Steckbrief: Annabelle Mandeng

Annabelle Mandeng wurde 1971 in Göttingen geboren, ihr Vater stammt aus Kamerun, ihre Mutter ist Deutsche. Die Schauspielerin und Moderatorin spielte bereits in ihrem ersten Kinofilm 2003 in der österreichischen Produktion "Donau" mit Otto Sander die weibliche Hauptfigur. Es folgten Auftritte in dem Actionthriller „Unknown“ (2011) mit Liam Neeson und Diane Kruger sowie den Komödien "Männerhort" (2014) und "Schmidts Katze" (2015). Ihr erster Fernsehfilm war das Drama „Mörderherz“ (2002) von Christian Görlitz. 2003 übernahm sie im Berliner Tatort "Dschungelbrüder“ die weibliche Hauptrolle. In dem mit 5 Filmpreisen ausgezeichneten Blockbuster „Berlin-Alexanderplatz“ spielte Mandeng die zweite weibliche Hauptrolle. Als Moderatorin war sie u.a. das Gesicht des Formats „Fit for Fun TV“ bei VOX und führte bei 3sat durch das Magazin „vivo“. Annabelle Mandeng lebt mit ihrem Lebensgefährten in Berlin.