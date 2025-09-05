Pflege von Angehörigen verbindet

Wer einen Familienangehörigen pflegt, kennt die tiefen Momente der Verbundenheit, aber auch die stille Verzweiflung, wenn alles zu viel wird. Warum die Pflege von Angehörigen neben sonnigen Aspekten auch ihre Schattenseiten hat, welche täglichen Routinen bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen und wie professionelle Hilfe für Entlastung sorgen kann, zeigt dieser Beitrag.

Lichtblicke: Wenn Pflege verbindet

Viele Menschen entscheiden sich bewusst dafür, ihre Eltern, Partner oder Kinder selbst zu pflegen. Der Wunsch, etwas zurückzugeben, ist stark. Die Beziehung zwischen pflegebedürftiger und pflegender Person kann sich vertiefen, das Vertrauen wächst, Alltagsroutinen schaffen Verbundenheit. Gemeinsame Erinnerungen werden neu belebt, ein Lächeln, ein Griff zur Hand oder ein gutes Gespräch schenken Kraft und Sinn.

Besonders in der Anfangszeit berichten viele Pflegende von einem Gefühl der Nähe und Dankbarkeit. Die Pflege von Angehörigen kann das Bewusstsein für das Wesentliche im Leben schärfen, eigene Prioritäten neu sortieren und persönliche Reife fördern. In dieser Phase – solange Kräfte und Motivation mitspielen – entsteht oft ein tiefes Gefühl von Erfüllung.

Schattenseiten: Wenn die Kraft nachlässt

Doch mit der Zeit können diese positiven Gefühle in Belastung umschlagen. Die Pflege wird zum Vollzeitjob, oft zusätzlich zur Berufstätigkeit oder eigenen familiären Verpflichtungen. Es fehlt an Schlaf, sozialen Kontakten, Zeit für sich selbst. Wer rund um die Uhr verantwortlich ist, lebt in ständiger Alarmbereitschaft.

Hinzu kommt oftmals das Gefühl, mit der verantwortungsvollen Aufgabe allein zu sein: Viele pflegende Angehörige fühlen sich von Politik und Gesellschaft im Stich gelassen. Nicht selten können sie geplante Auszeiten nicht nehmen, weil sich keine passende Vertretung finden lässt. Psychische Überforderung und körperliche Erschöpfung sind die Folge, in manchen Fällen bis zum Burn-out.

Plötzlich pflegebedürftig: Was nun?

Oft beginnt alles mit einem Sturz, einer plötzlich auftretenden Erkrankung oder einer Demenzdiagnose. Die Familie muss sich neu organisieren:

Wer kümmert sich?

Wie lässt sich die Pflege finanzieren?

Was bedeutet das für den Alltag?

Viele Fragen prasseln gleichzeitig auf die Angehörigen ein. Neben organisatorischen und rechtlichen Themen (Pflegegrad, Antragstellung, Hilfsmittel etc.) geht es auch um die eigene, persönliche Bereitschaft: Bin ich überhaupt in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen? Wie wird sich mein Leben verändern?

Die Pflege von Angehörigen verlangt nicht nur Fachwissen, sondern auch emotionale Reife. Viele unterschätzen die mentale Belastung, die mit der dauerhaften Konfrontation mit Krankheit und Abschied einhergeht. "Ich rate dringend dazu, vorher ein Praktikum in dem Bereich zu absolvieren", sagt Dörthe Schuchardt, Geschäftsführerin beim Pflegedienst Hessen-Süd aus Darmstadt. "Pflege ist eine wunderbare und gleichzeitig herausfordernde Aufgabe. Gerade als junger Mensch direkt nach dem Schulabschluss plötzlich mit Themen wie Krankheit, Alter und Tod konfrontiert zu werden, kann sehr einschneidend sein“, so Schuchardt in einem Interview auf business-on.de über die Herausforderungen in der ambulanten Pflege.

11 Alltagstipps gegen Überforderung: Was Pflegende stärkt

Wer langfristig pflegt, braucht nicht nur Mitgefühl, sondern vor allem praktikable Werkzeuge zur Selbstfürsorge. Hier helfen alltagstaugliche Routinen, um die eigenen Ressourcen zu schonen und nicht auszubrennen:

Tagesstruktur schaffen: Ein klarer Plan mit festen Zeiten für Pflege, Pausen und Freizeit schafft Orientierung und reduziert Stress. Mikro-Pausen nutzen: Drei Minuten bewusst durchatmen, sich strecken oder die Augen schließen – auch kleinste Auszeiten können Wunder wirken. Bewegung einbauen: Ein kurzer Spaziergang um den Block oder ein paar Yoga-Übungen zu Hause verbessern die Stimmung und wirken belebend. Tagesrückblick notieren: Jeden Abend drei Dinge aufschreiben, die gut gelaufen sind oder wofür man dankbar ist. Das fördert die Resilienz. Gespräche pflegen: Mit Freund*innen oder in einer Selbsthilfegruppe reden hilft, emotionale Lasten zu teilen. Technik nutzen: Digitale Erinnerungen für Medikamentengabe, Pflegezeiten oder Einkauf entlasten den Kopf. Pflege-Tagebuch führen: Symptome, Reaktionen oder Fortschritte notieren, das hilft bei der Übersicht und der Kommunikation mit Ärzten. Das „Nein“ üben: Nicht jede Bitte oder Erwartung muss erfüllt werden. Selbstschutz ist erlaubt und notwendig. Hobbys pflegen: Auch eine halbe Stunde Lesen, Musik hören oder Malen kann helfen, sich selbst nicht zu verlieren. Sich selbst loben: Sich bewusst machen, was man leistet – das hebt das Selbstwertgefühl und wirkt dem inneren Kritiker entgegen. Humor zulassen: Auch in schwierigen Situationen darf gelacht werden. Humor ist oft der beste Stresspuffer.

Ambulante Pflege als Entlastung

Gerade dann, wenn die Belastung überhandnimmt, kann ein ambulanter Pflegedienst zur wertvollen Unterstützung werden. Die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen medizinische Versorgung, körperbezogene Pflege oder auch haushaltsnahe Leistungen.

Für viele Familien ist diese Hilfe eine enorme Erleichterung: Die Verantwortung wird geteilt, Pflegequalität gesichert und eigene Kräfte geschont. Auch Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege lässt sich in Anspruch nehmen, um Pflegende zumindest zeitweise zu entlasten.

Offenheit, Hilfe, gute Planung: Was bei der Pflege von Angehörigen wirklich zählt

Pflege von Angehörigen gelingt selten allein. Wichtig ist, rechtzeitig offen über Belastungen zu sprechen und Hilfe anzunehmen. Auch Pflegeberatung oder Selbsthilfegruppen können eine wertvolle Stütze sein. Ein realistischer Pflegeplan, der Unterstützungsangebote berücksichtigt, hilft dabei, Überforderung vorzubeugen. Wer nicht alles allein trägt, kann die Pflegezeit als das erleben, was sie im besten Fall ist: eine wertvolle, wenn auch herausfordernde Lebensphase.