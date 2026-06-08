Nähe trotz Demenz: Fünf Tipps für Angehörige

Trotz äußerlicher Verwirrtheit haben auch Menschen mit Demenz sehr feine Antennen dafür, ob sie sich sicher, verstanden und respektiert fühlen. Wichtig zu wissen für Angehörige, die möglichst viel menschliche Nähe trotz Demenz bewahren wollen: Die Erkrankten möchten mit ihren Verhaltensweisen nicht absichtlich verärgern, sondern Bedürfnisse ausdrücken. Wer lernt, die Signale von Menschen mit Demenz richtig zu deuten, macht den Betroffenen und sich selbst das Leben leichter, stärkt familiäre Nähe und reduziert Konflikte. Die folgenden Tipps sollen Angehörigen von Demenzpatienten Hilfestellung geben für die Bewältigung des Alltags.

1. Wer Gefühle ernst nimmt, schafft Nähe trotz Demenz

Demenzkranke leben oft in ihrer eigenen Realität, die Angehörige nicht verstehen können. Irrtümer stets korrigieren zu wollen mit Aussagen wie „Das stimmt doch nicht!“ hilft den Betroffenen meist nicht, sondern führt zu Stress und Scham. Um Nähe trotz Demenz zu bewahren, ist es besser, auf das Gefühl einzugehen, das sich hinter den Äußerungen verbirgt. Sagt ein*e Betroffene*r zum Beispiel „Ich will nach Hause“, obwohl sie oder er zu Hause ist, könnte das Zuhause aus der Kindheit und damit ein Gefühl von Geborgenheit gemeint sein. Als Angehörige*r sollte man sich deshalb nicht zum Ziel setzen, Recht zu haben, sondern die Person mit Demenz zu beruhigen. Dafür eignet sich etwa eine Antwort wie: „Du vermisst dein Zuhause. Was würde dir jetzt helfen, dich sicher zu fühlen?“

2. Routine schafft Sicherheit

Viele Menschen mit Demenz reagieren sehr empfindlich auf Veränderungen. Sie brauchen einen vorhersehbaren Tagesablauf, um zur Ruhe zu kommen. Dabei helfen feste Zeiten für die Mahlzeiten und Spaziergänge sowie regelmäßige Ruhephasen. Auch kleine Routinen wie die stets gleiche Reihenfolge bei der Körperpflege können Unruhe und Angst der Betroffenen lindern. Außerdem sollten Angehörige Veränderungen des üblichen Tagesablaufs vorab mehrmals ankündigen – Sätze wie „Heute kommt um 15 Uhr Besuch“ können Demenzkranken Halt geben.

3. Kurz und knapp kommunizieren

Mit fortschreitender Demenz werden lange Erklärungen schnell zu komplex. Hilfreich sind kurze Sätze und eine langsame, deutliche Sprache. Um Erkrankte nicht zu überfordern, sollten Angehörige maximal eine Information pro Satz vermitteln. Oft hilft es, statt langer Erklärungen Gesten zu verwenden oder Gegenstände ins Blickfeld zu legen. Im Alltag gilt: je weniger Entscheidungsoptionen, desto besser. Statt „Was möchtest du trinken?“ sollten Angehörige lieber eine Vorauswahl treffen und fragen: „Möchtest du Tee oder Wasser trinken?“ Je weiter die Krankheit voranschreitet, desto simpler sollte die Kommunikation sein: weniger Worte, mehr Fokus auf den Tonfall, fester Blickkontakt und eine ruhige Präsenz. Das Verhalten und die Emotionen der Menschen in ihrer Umgebung übertragen sich auf die Stimmung der Betroffenen.

4. Herausforderndes Verhalten als Signal lesen

Hinter Aggression, Unruhe, Rückzug oder nächtlichem Umherwandern stecken keine „böswilligen“ Hintergedanken. Sie sind vielmehr ein Ausdruck von Überforderung, Angst, Schmerz oder Unwohlsein. Ein kurzer Check hilft, das Verhalten von Menschen mit Demenz richtig einzuordnen:

Ist es gerade zu laut oder zu hektisch?

Verspüren Betroffene möglicherweise Hunger, Durst oder Toilettendruck?

Könnten Schmerzen oder ein Infekt dahinterstecken?

War die Situation beschämend (etwa beim Waschen)?

Verändert sich das Verhalten der erkrankten Person plötzlich stark, ist es sinnvoll, ärztlichen oder pflegefachlichen Rat einzuholen.

5. Angehörige sollten rechtzeitig Entlastung suchen

Demenz ist eine schleichende, aber langwierige und unheilbare Erkrankung. Eine frühzeitige Klärung von Zuständigkeiten und nötiger Unterstützung ist deshalb wichtig, um die Nähe trotz Demenz zu bewahren. Klare Pläne, wer Aufgaben wie Arzttermine oder Finanzen übernimmt, teilen die Verantwortung gleichmäßig auf. Die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten, Tagespflege oder Kurzzeitpflege entlastet Familienmitglieder bereits, bevor sich die Krankheit weiter verschlimmert. Für Krisensituationen wie Stürze oder Krankenhausaufenthalte sollte möglichst frühzeitig ein Notfallplan bereitliegen.

Zusatztipp: Alltagsbegleitung als Stabilisierungsmaßnahme

Im Falle einer Demenzerkrankung kann eine Alltagsbegleitung zu Hause Struktur in den Tag bringen und Familien die Entlastung geben, die sie brauchen. Pflege- und Betreuungsanbieter vermitteln Betreuer*innen, unterstützen Angehörige bei der Orientierung im komplexen Pflegesystem und beraten sie, welche Leistungen in ihrer individuellen Situation sinnvoll wären. Peter Blassnigg, Geschäftsführer eines Pflege- und Betreuungsanbieters, sagt: „Die Leistungen der Pflegeversicherung sind so unübersichtlich, dass sich Angehörige zwischen Budgets, Antragsfristen und Unterstützungsmitteln schnell überfordert fühlen – gerade dann ist es oft genau die richtige Entscheidung, sich professionelle Unterstützung zu suchen.“