Multitalent Magnesium: Manche Menschen brauchen mehr

Nichts geht ohne Magnesium: Das Spurenelement zählt zu den wichtigsten Vitalstoffen überhaupt. Es aktiviert über 300 körpereigene Enzyme und ist damit der Treibstoff für zahlreiche Stoffwechselreaktionen. Manchmal kommt es zu einem Magnesium-Mangel.

Die mit Abstand wichtigste Funktion von Magnesium ist seine beruhigende Wirkung: das Mineral entspannt. Und zwar nicht nur die Muskeln, sondern auch Nerven und Gefäße. Gleichzeitig wird Magnesium für den Aufbau von Knochen, Zähnen und Sehnen gebraucht. Der Körper eines Erwachsenen speichert rund 25 Gramm Magnesium, ein Viertel davon befindet sich im Muskelgewebe.

Wird das essenzielle Element knapp, reagieren Muskel- und Nervenzellen empfindlich auf innere und äußere Reize: Es kann zu nächtlichem Zähneknirschen, innerer Unruhe und Nervosität kommen. Auch Muskelverspannungen im Nacken-, Schulter und Rückenbereich können die Folge einer Unterversorgung mit Magnesium sein. Weitere Warnsignale für einen Magnesium-Mangel sind nächtliche Wadenkrämpfe, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Konzentrationsprobleme. Wer solche Symptome bemerkt, sollte vorsichtshalber etwas für den Mineralstoffhaushalt tun – zum Beispiel mit hoch dosierten Magnesium-Präparaten aus der Apotheke.

Magnesium dämpft Stress und Anspannung

Dank seiner entspannenden Wirkung eignet sich Magnesium hervorragend als Stressdämpfer. Denn in akuten Belastungssituationen und bei hoher nervlicher Anspannung benötigt der Organismus besonders viel Magnesium, um starke Gefäßverengungen zu vermeiden und den erhöhten Blutdruck abzusenken. Die entspannende Wirkung auf die Gefäße entlastet auch Herz und Kreislauf: Magnesium kann einem übermäßigen Blutdruckanstieg vorbeugen. Gleichzeitig kann das Spurenelement den Pulsrhythmus normalisieren und funktionelle Herzbeschwerden bessern.

Allgemein machen sich Störungen im Magnesiumhaushalt bei Frauen öfter bemerkbar als bei Männern. Typische Anzeichen für einen Magnesium-Mangel können schmerzhafte Regelblutungen sein und das prämenstruelle Syndrom (PMS). Spannungsgefühle in den Brüsten sowie krampfartige Unterleibsschmerzen an den Tagen vor den Tagen sind charakteristische PMS-Symptome. Beschwerden vor und während der Menstruation bessern sich oft, wenn die betroffenen Frauen in der zweiten Zyklushälfte Magnesium einnehmen.

Nicht wenige Menschen sind unterversorgt

Nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten Erwachsene täglich 300 bis 400 Milligramm Magnesium aufnehmen. Die aktuelle Nationale Verzehrsstudie ergab jedoch, dass jeder vierte Bürger in Deutschland unzureichend versorgt ist. Insbesondere junge Frauen und Männer essen zu wenige Lebensmittel mit höherem Magnesiumgehalt – dazu zählen vor allem Vollkornprodukte, Milch und Milchprodukte, Leber, Geflügel, Kartoffeln, Nüsse, Hülsenfrüchte und grüne Gemüsesorten.

In bestimmten Lebenssituationen besteht zudem ein verstärkter Magnesiumbedarf – und damit auch ein erhöhtes Risiko für einen Magnesium-Mangel:

Schwangere Frauen benötigen mehr Magnesium. Eine optimale Versorgung mindert die Gefahr, dass es zu Komplikationen in der Schwangerschaft kommt.

