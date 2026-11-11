Mojito-Mocktail
Der Klassiker. Mit Limette, Minze und Mineralwasser ist der Mojito-Mocktail spritzig und erfrischend – ganz ohne Alkohol. Zum Start in die Karnevalssaison heute am 11.11. genau das Richtige.
Zutaten für 2 Gläser Mojito-Mocktail
- 2 unbehandelte Limetten
- 2 Stiele Minze
- 2 EL brauner Rohrzucker
- 1 EL Holunderblütensirup
- Crushed Ice aus natürlichem Mineralwasser
- 2 EL Himbeeren (TK)
- 500 ml Mineralwasser mit Kohlensäure
Zubereitung
- Schritt 1
- Limetten gründlich waschen, trocknen und in Spalten schneiden. Minze waschen und trocknen.
- Schritt 2
- Limettenspalten und Rohrzucker in Gläser geben und mit einem Stößel zerdrücken. Minze auf der Hand anschlagen und ebenfalls in die Gläser füllen. Sirup, Crushed Ice und Himbeeren zufügen, alles mit Mineralwasser aufgießen, vorsichtig umrühren und servieren.
Es ist empfehlenswert, die Minze vorher kräftig auf die Handfläche zu schlagen, damit sich die ätherischen Öle besser entfalten können.
Weitere Rezepte für alkoholfreie Cocktails finden Sie bei der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser.