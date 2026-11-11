Zutaten für 2 Gläser Mojito-Mocktail

2 unbehandelte Limetten 2 Stiele Minze 2 EL brauner Rohrzucker 1 EL Holunderblütensirup Crushed Ice aus natürlichem Mineralwasser 2 EL Himbeeren (TK) 500 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

Zubereitung

Schritt 1 Limetten gründlich waschen, trocknen und in Spalten schneiden. Minze waschen und trocknen. Schritt 2 Limettenspalten und Rohrzucker in Gläser geben und mit einem Stößel zerdrücken. Minze auf der Hand anschlagen und ebenfalls in die Gläser füllen. Sirup, Crushed Ice und Himbeeren zufügen, alles mit Mineralwasser aufgießen, vorsichtig umrühren und servieren.

Tipps

Es ist empfehlenswert, die Minze vorher kräftig auf die Handfläche zu schlagen, damit sich die ätherischen Öle besser entfalten können.

Weitere Rezepte für alkoholfreie Cocktails finden Sie bei der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser.