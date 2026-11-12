Mit dem Alter kommt oft die Einsamkeit. Unter ihr leidet auch die 101-jährige Agnes, gespielt von Katharina Thalbach: Tag für Tag sitzt sie am Fenster und beobachtet das Geschehen vor ihrem Haus. Besonders eine Parkbank nimmt sie ins Visier: ihre Bank. Wo sie früher immer saß, als es ihr noch leichter fiel, die Wohnung zu verlassen.

Eines Tages geschieht das Unerhörte: Es liegt jemand auf ihrer Bank! Agnes ist so empört, dass sie die Kraftanstrengung auf sich nimmt, nach unten zu gehen. Schroff weist sie den jungen Mann darauf hin, dass er gefälligst die Füße von ihrer Bank zu nehmen habe. Eigentlich kein guter Start für eine gute Freundschaft. Aber Amir, gespielt von Bardo Böhlefeld, spürt sofort, wie wichtig diese Bank für die alte Frau ist. Er entschuldigt sich – und die beiden kommen ins Gespräch.

Gibt es eine Alternative zum Pflegeheim?

Als der Hausarzt Agnes den Umzug ins Pflegeheim nahelegt, regt sich noch einmal ihr Lebenswillen: Sie lehnt kategorisch ab. "Im Heim riecht es nach Tod und Windeln", erklärt sie - wieder allein - ihrem Goldfisch. Agnes sucht nach einer Alternative. Und erwärmt sich für die Idee, sich eine*n Mitbewohner*in in die Wohnung zu holen. Wie es der Zufall will, sitzt Amir wieder einmal auf Agnes‘ Bank, als eine Menschenschlange vor dem Haus ansteht, um sich für das ausgeschriebene WG-Zimmer zu bewerben. Als Amir in die Wohnung kommt, steht schnell fest: Der 31-Jährige wird ihr Mitbewohner. Bis aus der Gemeinschaft echte Freundschaft wird, bis die beiden einander Lieblingsmenschen sind, bleiben aber noch etliche Hindernisse zu überwinden.

"Man nennt mich rüstig", sagt Agnes, "das heißt: eigentlich tot, aber zuckt noch."

Eine grandiose Rolle für Katharina Thalbach: Sie verleiht ihrer Figur eine berührende Mischung aus kratzbürstiger Berliner Schnauze und kindlicher Verletzlichkeit. "Lieblingsmenschen" (ab 19.11.2026 im Kino) ist eine humorvolle Hommage an das Alter. Der Film zeigt, dass man auch mit 101 Jahren nicht aufhören muss zu träumen, zu tanzen und zu lieben. Und er zeigt auch, dass man immer offen bleiben sollte für neue Begegnungen: „Agnes und Amir wären sich in keinem Algorithmus der Welt begegnet. Keine App hätte sie gematcht, keine Statistik sie zusammengebracht", erzählt die Regisseurin Helena Hufnagel. "Ich wünsche mir, dass der Film Lust macht, die eigene Bubble zu verlassen und neugierig auf Menschen zu sein, denen man sonst vielleicht nie begegnet wäre."