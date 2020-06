Mit Birgit Schrowange im Gespräch

Über 25 Jahre hat Birgit Schrowange jede Woche ein TV-Magazin moderiert. Aber zur Ruhe setzen will sie sich noch nicht und ist weiterhin beruflich und privat sehr aktiv. Wie sie mit den besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie umging, verrät sie in diesem Gepräch.

Wie sieht Ihr Alltag, Ihr persönliches "Stay-Home" in Corona-Zeiten aus?

Ich war bei meinem Freund Frank in der wunderschönen Schweiz. In unserem gemütlichen Loft haben wir unsere Zweisamkeit genossen. Es ist erstaunlich, wie wenig wir wirklich brauchen, wenn wir uns „gezwungenermaßen“ eine Auszeit nehmen. Wir haben aber trotzdem gearbeitet, ich habe verschiedene Sendungen per Video-Konferenz gemacht und einige Podcasts aufgezeichnet. Natürlich viel Sport, um fit zu bleiben. Und wir waren viel in der Natur unterwegs, um so richtig runterzukommen.

Sie sind ja eine Genießerin der guten Küche. Gab es da Neues zu entdecken?

Ja, tatsächlich habe ich das Kochen für mich entdeckt, und das werde ich auch sicherlich beibehalten. Es hat viel Spaß gemacht, für mich und Frank zu kochen. Besonders basische Gerichte kamen auf den Tisch – mit wenig Fleisch und viel Gemüse. Sogar meinen ersten Bananenkuchen habe ich gebacken – alles lecker und gesund!