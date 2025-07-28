Krank und womöglich berufsunfähig: Mit Zusatzversicherungen vorsorgen

Schwere Erkrankungen oder Unfälle verursachen nicht nur gesundheitliche Beeinträchtigungen, sie können auch zu erheblichen finanziellen Belastungen führen. Die Krankenkasse deckt viele dieser Kosten ab, ersetzt jedoch nicht sämtliche Leistungen. Für gesetzlich Versicherte werden beispielsweise Zuzahlungen bei Medikamenten, Zahnersatz oder stationären Aufenthalten fällig. Private Krankenversicherungen bieten in der Regel einen größeren Leistungsumfang, verlangen jedoch Gesundheitsprüfungen und risikobasierte Beiträge. Besonders für chronisch kranke Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen kann dies zu Nachteilen führen.

Wenn zum Beispiel nach einer Krebsdiagnose oder orthopädischen Operation hohe Kosten für Reha-Maßnahmen, Physiotherapie oder alternative Behandlungen entstehen, die nicht vollständig übernommen werden, ist guter Rat teuer. Zusatzversicherungen können helfen, Versorgungslücken zu schließen. Auch über eine zusätzliche Absicherung bei Krankenhausaufenthalten kann nachgedacht werden. So ermöglicht eine stationäre Zusatzversicherung die Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer oder die Behandlung durch den Chefarzt. Wichtig ist dabei, dass die Police regelmäßig überprüft und an die Lebenssituation angepasst wird. Ein Tarifwechsel oder eine neue Risikoeinstufung führt ansonsten zu Leistungseinbußen oder unnötigen Mehrkosten.

Berufsunfähigkeit ist ein reales Risiko

Statistiken zeigen, dass jeder vierte Arbeitnehmer vor Erreichen des Rentenalters berufsunfähig wird. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung schützt vor dem Einkommensverlust, wenn der ausgeübte Beruf aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr ausgeführt werden kann. Viele Erkrankungen wie Bandscheibenvorfälle, Arteriosklerose oder Depressionen können zu dauerhafter Arbeitsunfähigkeit führen, Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder Multiple Sklerose die berufliche Leistungsfähigkeit ebenfalls stark beeinträchtigen.

Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente reicht oftmals nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Sie greift zudem nur, wenn überhaupt keine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mehr möglich ist. Die Berufsunfähigkeitsversicherung setzt dagegen dort an, wo der eigene Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann – unabhängig davon, ob theoretisch andere Tätigkeiten denkbar wären.

Umfassender Versicherungsschutz hängt stark von der individuellen Vertragsgestaltung ab. So sollte etwa eine sogenannte abstrakte Verweisung ausgeschlossen werden. Sie ermöglicht es dem Versicherer, auf andere Tätigkeiten zu verweisen, ohne die persönliche Eignung zu berücksichtigen. Eine dynamische Anpassung der Leistungen an steigende Lebenshaltungskosten erhöht die Wirksamkeit des Versicherungsschutzes langfristig.

Besonderheiten bei Zusatzversicherungen für Beamte

Ein spezieller Fall ist die Dienstunfähigkeit bei Beamten. Diese Gruppe wird nicht über die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert, sondern unterliegt dienstrechtlichen Regelungen. Eine Dienstunfähigkeit liegt vor, wenn ein Beamter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dienstfähig ist. Der Nachweis erfolgt nicht durch einen Gutachter, sondern durch den Dienstherrn. Eine eigenständige Dienstunfähigkeitsversicherung mit entsprechender Klausel erkennt diese Feststellung an und zahlt die vereinbarte Leistung aus. Für Beamte ist dieser Zusatz entscheidend, da eine klassische Berufsunfähigkeitsversicherung ohne DU-Klausel keinen ausreichenden Schutz bietet.

Lücken gezielt erkennen und rechtzeitig schließen

Eine gesetzliche Absicherung allein ist häufig unzureichend, wenn gesundheitliche Probleme zu langfristigem Einkommensausfall oder Mehrkosten im Alltag führen. Besonders bei schwerwiegenden Erkrankungen steigt der Bedarf an Medikamenten, Pflegeleistungen und Unterstützung im häuslichen Umfeld.

Ein bedarfsorientierter Versicherungscheck hilft dabei, bestehende Lücken zu identifizieren. Dabei sollte unter anderem Folgendes berücksichtigt werden:

Ist der bestehende Krankenversicherungsschutz im individuellen Fall ausreichend?

Deckt die gewünschte oder bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung den ausgeübten Beruf konkret ab?

Bestehen Ausschlüsse oder Leistungslücken bei bestimmten Erkrankungen?

Wurden Zusatzbausteine wie Pflege- oder Unfallleistungen integriert?

Sind Wartezeiten und Karenzzeiten im Leistungsfall akzeptabel?

Entspricht die Versicherung den persönlichen finanziellen Verhältnissen und Absicherungsbedürfnissen?

Werden diese Fragen frühzeitig geklärt, lässt sich eine Über- oder Unterversicherung vermeiden. Vor allem in Familien mit einem Hauptverdiener, bei Alleinstehenden oder in körperlich belastenden Berufen ist eine präzise Absicherung existenziell.

Auch jüngere Arbeitnehmer sollten den Abschluss von Zusatzversicherungen nicht aufschieben, da Gesundheitszustand und Alter den Zugang zu leistungsstarken Tarifen beeinflussen. Bei komplexen Tarifen empfiehlt sich eine fachkundige Beratung: Nicht jede vermeintlich günstige Police bietet im Ernstfall zuverlässigen Schutz.