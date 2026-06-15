Kochen mit Sehbehinderung: Tipps für mehr Selbstständigkeit im Alltag

Kochen bedeutet für viele Menschen weit mehr als die Zubereitung von Mahlzeiten: Es steht für Selbstständigkeit, Teilhabe und Lebensqualität. Auch viele Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen wünschen sich, ihre Mahlzeiten selbst zubereiten zu können. Das ist naturgemäß nicht einfach, aber durchaus möglich: Mit den richtigen Techniken, Hilfsmitteln und etwas Übung gelingt auch das selbstständige Kochen mit Sehbehinderung.

Gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Nordrhein e.V. hat das Berufsförderungswerk Düren im April 2026 einen praxisnahen Kochworkshop mit betroffenen Menschen durchgeführt. Die Erfahrungen aus diesem Kochworkshop mündeten in drei Tipps, die zeigen: Mit den richtigen Methoden und etwas Übung können auch Sehbehinderte selbstständig kochen.

Tipp 1: Feste Abläufe schaffen Orientierung

Wer Zutaten, Küchenutensilien und Arbeitsflächen stets nach demselben Prinzip organisiert, kann viele Arbeitsschritte sicher und selbstständig ausführen. Eine feste Vorbereitung und Ordnung hilft dabei, sich auch ohne ständige Sichtkontrolle in der Küche zurechtzufinden.

Tipp 2: Hilfsmittel erleichtern den Küchenalltag

Von tastbaren Markierungen auf Gewürzen und kontrastreichen Schneidebrettern bis hin zu sprechenden Küchenwaagen oder akustischen Signalen an Küchengeräten: Die richtigen Hilfsmittel können Menschen mit Sehbehinderung dabei unterstützen, selbstständig zu kochen und Fehlerquellen zu reduzieren.

Tipp 3: Kochen mit Sehbehinderung lässt sich erlernen und trainieren

Viele Teilnehmende erlebten im Workshop, dass sie deutlich mehr selbstständig bewältigen können als zunächst gedacht. Mit professioneller Anleitung, praktischen Übungen und etwas Routine gewinnen viele Menschen Sicherheit zurück und trauen sich wieder an neue Gerichte heran.

Weitere praktische Tipps für Haushalt und Küche stellt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. auf seiner Webseite bereit.