Frühstücken mit Birgit Schrowange

Gesund genießen und das Wohlfühlgewicht halten

Birgit Schrowange ist eine Genießerin der guten Küche. Während des Corona-Lockdowns im Frühjahr hat sie das Kochen für sich entdeckt: "Besonders basische Gerichte kamen auf den Tisch, mit wenig

Fleisch und viel Gemüse. Sogar meinen ersten Bananenkuchen habe ich gebacken – alles lecker und gesund!“

"Ich bin ein Genussmenscht", sagt Birgit Schrowange von sich selbst. Sorgen um ihr Wohlfühlgewicht macht sie sich dennoch nicht. Denn Birgit weiß, wie sie ein paar überflüssige Pfunde schnell wieder los wird. „Ich mache dann einfach mal ein paar Tage Saftfasten oder achte darauf, meine Portionen konsequent zu halbieren, ganz nach dem Motto FdH - Friss die Hälfte“, lacht sie. „Dazu nehme ich dann immer Basica Direkt ein. Denn, das ist durch Studien belegt, durch die zusätzliche Zufuhr ausgewählter basischer Mineralien nimmt man besser ab."

Birgit Schrowange schwört auf Bewegung und basische Ernährung



Außerdem hält sie sich körperlich fit. „Mit Freundinnen zusammen mache ich zweimal pro Woche Pilates. Allerdings nicht im Sportstudio, sondern virtuell – eine ganz neue Erfahrung, gemeinsam Sport zu treiben, sich fit zu halten, um nicht aus der Form zu kommen. Man muss also nicht immer ins Auto steigen, um sich in der Gruppe zum Sport zu treffen.“

Birgit Schrowange weiß, wie wichtig Bewegung ist: „Unser Lebensstil beeinflusst ebenfalls unser Säure-Basen-Gleichgewicht. Wer sich zu wenig bewegt, viel Stress hat, neigt eher zu einem Säureüberschuss.“ Mit Gemüse, Salaten und Obst kann man einer Übersäuerung gegensteuern. Gerade Obst, das Birgit Schrowange morgens in ihr Müsli tut, gilt häufig immer noch als Säurebildner. "Ach, das ist ein hartnäckiger Ernährungsmythos. Weil z. B. Zitronen oder Sauerkirschen sauer schmecken, setzen viele Menschen sie mit einer Übersäuerung gleich.“ Richtig ist: Was wir da so deutlich schmecken sind die Fruchtsäuren, die auch in anderen Früchten wie süßen Weintrauben zu finden sind. Was wir hingegen nicht schmecken sind die vielen Mineralstoffe, die in Obst enthalten sind. Und diese wirken im Körper entsäuernd.

Rezept gegen den Winter-Blues

Birgit Schrowange setzt für Fitness, Energie und gute Laune nicht nur auf ein gesundes Frühstück. Ihr Rezept, um in der dunklen Jahreszeit trüben Gedanken und Wetterfühligkeit keine Chance zu geben: „Ich mache es mir dann eben besonders schön, tauche ab in duftende Wannenbäder, bringe mich mit fröhlicher Musik, bei der ich dann lautstark mitsinge, positiv in Schwung.“