Frischer Frühlingssalat mit Knoblauch-Croutons

Zutaten

(für 4 Personen)

1/2 Kopfsalat

2 Köpfe Radicchio

100 g Rucola

1 Möhre

2 Frühlingszwiebeln

2 hartgekochte Eier

1/2 Bund Schnittlauch

150 g Schmant

1 EL Joghurt

Saft 1/2 Zitrone

Pfeffer

Salz

1 Knoblauchzehe

1 EL Avocadoöl

2 Scheiben Toastbrot

Zubereitung

Die Salatzutaten putzen, waschen, gut abtropfen lassen und zerpflücken. Die Möhre schälen und in Stifte, die Frühlingszwiebeln in Ringe scheiden. Die hartgekochten Eier schälen und achteln. Schnittlauch kalt abbrausen, abtropfen lassen und in Röllchen schneiden. Den Schmant mit Joghurt und Zitronensaft cremig rühren, die Hälfte der Schnittlauchröllchen unterheben und den Dip mit Pfeffer und Salz abschmecken. Die Knoblauchzehe abziehen, grob hacken und in einer Pfanne in 1 EL Avocadoöl andünsten. Die Toastscheiben in dem heißen Öl von beiden Seiten knusprig braun rösten und in Würfel schneiden. Die Salatzutaten mit den Eiachteln auf Tellern anrichten, mit Knoblauch-Croutons und Schnittlauch bestreuen und mit dem Schmant-Dip servieren.

Pro Person

239 kcal (1000 kJ), 8,2 g Eiweiß, 16,9 g Fett, 11,7 g Kohlenhydrate