Figurbetont und funktional: Warum Scrunch Leggings im Trend liegen

Sehr gefragt sind derzeit sogenannte Scrunch Leggings-Modelle. Das charakteristische Detail: Eine dezente Raffung im Gesäßbereich, die die Silhouette optisch betont und für einen formenden Effekt sorgt. Während Scrunch Leggings zunächst vor allem in der Fitness-Community beliebt waren, haben sie sich inzwischen zu einem festen Bestandteil moderner Sportgarderoben entwickelt.

Leggings, die jede Bewegung mitmachen

Fabletics, die von Schauspielerin Kate Hudson mitbegründete Sportmodemarke, setzt bei ihren Leggings auf leistungsstarke Materialien mit Vier-Wege-Stretch, die jede Bewegung mitmachen und gleichzeitig angenehm auf der Haut liegen. Viele Modelle verfügen über feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und sind darauf ausgelegt, auch bei intensiven Workouts ihre Form zu behalten.

Gleichzeitig sorgt die Kombination aus hoher Elastizität und leichtem Kompressionseffekt dafür, dass die Leggings eine unterstützende Passform bieten, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Leggings überzeugen im Praxistest

Auch im Praxistest überzeugen die Leggings durch ihren hohen Tragekomfort. Die Stoffe fühlen sich hochwertig an, passen sich unterschiedlichen Bewegungen problemlos an und bieten einen figurformenden Effekt, der von vielen Kundinnen geschätzt wird. Gerade die Scrunch-Modelle setzen dabei gezielt Akzente und verbinden sportliche Funktion mit einer besonders femininen Silhouette.

Neben den Scrunch Leggings umfasst das Sortiment klassische High-Waist-Leggings, nahtlose Seamless-Modelle, kompressive Trainingsleggings sowie Varianten für Yoga, Running und Krafttraining. Viele Styles sind in unterschiedlichen Farben, Längen und Größen erhältlich und lassen sich individuell mit passenden Sport-BHs, Tops oder Jacken kombinieren.

Komplette Outfits individuell zusammenstellen

Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, Oberteile und Hosen unabhängig voneinander zu kombinieren. Dadurch können Kundinnen ihre optimale Größe für jedes Kleidungsstück auswählen und komplette Outfits individuell zusammenstellen. Zudem bietet Fabletics ein 30-tägiges Rückgaberecht, wodurch verschiedene Größen unkompliziert ausprobiert werden können.

Scrunch Leggings von Fablectis: modisch im Trend, hoher Tragekomfort

Wer auf der Suche nach funktionaler Sportbekleidung mit modischem Anspruch ist, findet bei Fabletics eine große Auswahl an Leggings für unterschiedliche Trainingsarten. Besonders die Scrunch Leggings verbinden aktuelle Trends mit hohem Tragekomfort und gehören damit zu den gefragtesten Modellen der Marke.