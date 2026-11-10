Alkoholkonsum in der Schwangerschaft kann sogenannte Fetale Alkoholspektrumstörungen (FASD) auslösen. Um den Fötus zu schädigen, können bereits geringe Alkoholmengen ausreichen. FASD wirkt sich ein Leben lang aus: auf das Gedächtnis, das Planen und Handeln, die Verarbeitung von Reizen und das Lernen aus Erfahrungen. „Wenn ein Mensch mit FASD etwas nicht schafft, liegt das nicht am Wollen, sondern am Können“, sagt Kathleen Kunath, Leiterin der FASD Beratungsstelle Sonnenhof Berlin. Unter Stress geht das Gehirn in den Notfallmodus. Dann läuft nur noch das Notfallprogramm: Angriff, Flucht oder Einfrieren. Gelerntes ist nicht mehr abrufbar. Heftige Lebensäußerungen sind dann die Folge von Überforderung und Druck.

Was hilft, sind keine teuren Maßnahmen, sondern eine veränderte Haltung: Verständnis, verlässliche Strukturen und Bezugspersonen, die Ruhe und Sicherheit geben. Eine frühe Diagnose ist dafür entscheidend. „Wir sprechen nie über Menschen mit FASD, sondern immer mit ihnen“, so Kunath. Die Beratungsstelle arbeitet daher im Tandem mit Erfahrungsexpert*innen.

Die Verharmlosung von Alkohol gefährdet Babys

Jedweder Alkoholkonsum in der Schwangerschaft kann beim Kind zu einer Wachstumsminderung führen. Weitere mögliche Folgen sind je nach Häufigkeit des Alkoholkonsums Verhaltensstörungen, beeinträchtigte Alltagskompetenzen, kognitive Defizite und Teilleistungsstörungen sowie ein erhöhtes Risiko für körperliche Erkrankungen.

Alkoholkonsum schadet nicht nur dem ungeborenen Kind, sondern auch dem Säugling. Während der Schwangerschaft gelangt der Alkohol über die Plazenta auch in den Blutkreislauf des Fötus - das Ungeborene trinkt mit. In Deutschland konsumiert fast jede fünfte werdende Mutter zumindest hin und wieder Alkohol; etwa 8 Prozent praktizieren einen riskanten Alkoholkonsum (Rauschtrinken mit wenigstens fünf Getränken pro Gelegenheit).

Nur Prävention schützt vor FASD

Alkohol ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig und wird verharmlost. Solange sich daran nichts ändert, werden weiterhin Kinder mit FASD zur Welt kommen. Prävention ist deshalb eine gesellschaftliche Aufgabe und keine Frage der Schuld einzelner Mütter.

Die Beratungsstelle des Evangelischen Vereins Sonnenhof e.V. berät Menschen mit FASD, Familien und Fachkräfte und bietet bundesweit Fortbildungen an.