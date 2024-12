Drei weihnachtliche Rezepte zum Schlemmen ohne Reue

Sie finden hier folgende weihnachtliche Rezepte:

Haselnuss-Petersilienpesto für den herzhaften Genuss Bruch-Schokolade mit Nüssen, ganz ohne Zucker Knusprig geröstete Salz-Mandeln

Diese Rezepte und Geschenkideen sind auch gut für Menschen mit Diabetes geeignet. Wir hoffen, Sie haben Freude daran, die Leckereien auszuprobieren oder zu verschenken.

1. Petersilienpesto mit Haselnüssen

Zutaten für 4 Portionen:

1 Bund Basilikum, 1 Bund glatte Petersilie, 100 g Parmesan, 100 g Haselnüsse, 200 ml Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, ggf. Chilipulver

Zubereitung:

Basilikum und Petersilie waschen und die Blätter und weichen Stängel in grobe Stücke hacken. Knoblauch schälen, Parmesan fein reiben. Die Nüsse in einer Pfanne ohne Fett kurz rösten, bis sie leicht bräunen und anfangen zu duften. Zwischendurch die Pfanne schwenken. Alle Zutaten in einen Mixer geben oder mit einem Pürierstab zu einem Pesto verarbeiten.

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Tipp 1: Frische Note gefällig? Dann geben Sie ½ Teelöffel abgeriebene Bio-Zitronenschale und etwas Zitronensaft hinzu.

Tipp 2: Das Pesto kann man in Gläser füllen und zwei bis drei Wochen im Kühlschrank lagern. Dafür die Oberfläche mit Olivenöl bedecken.

2. Bruch-Schokolade mit Nüssen

Zutaten für 100 g Schokolade:

Schokoladenform, 25 g gehackte Nüsse und/oder Mandeln, 15 g Erythrit (gemahlen), 40 g Kokosöl, 15 g Haselnussmus, Vanille-Pulver, Zimt (gemahlen), 1 Messerspitze Back-Kakao

Zubereitung:

Die Nüsse/Mandeln in einer Pfanne mit dem Erythrit karamellisieren. In der Zwischenzeit die restlichen Zutaten vermischen. Die warmen karamellisierten Nüsse bzw. Mandeln unterheben – durch die Wärme wird die Masse flüssig. Die Masse in eine Schokoladenform gießen. Die Form 12 Stunden in den Kühlschrank stellen. Die fertige Schokolade in Stücke brechen.

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Tipp: Die Schokolade können Sie nach Belieben auch mit Meersalz, Kokosraspeln, Chiliflocken oder ähnlichen Zutaten verfeinern.

3. Geröstete Salz-Mandeln

Zutaten für 200 g Salzmandeln:

200 g Mandeln (naturbelassen), 4 Esslöffel Salz, 200 ml Wasser

Zubereitung:

Wasser in einem Topf aufkochen und 4 EL Salz darin auflösen. Topf vom Herd nehmen und die Mandeln hineingeben, 20 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 150 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Mandeln in ein Sieb abgießen und gut abtropfen lassen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Mandeln darauf ausbreiten. Die Mandeln sollten sich dabei nicht oder nur wenig berühren. Etwas zusätzliches Salz auf die Mandeln streuen und 20 Minuten auf mittlerer Schiene im Ofen backen. Anschließend abkühlen lassen.

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Tipp: In einem Schraubglas oder in einer verschlossenen Dose halten die gesalzenen Mandeln einige Wochen.