Die richtige Diät für die Zähne

Frisches Obst, Fruchtsäfte, mit Essig angemachter Salat – solche Lebensmittel können den Zahnschmelz ebenso schädigen wie stark gezuckerte.

Säuren können den Zahnschmelz schädigen. Zu stark säurehaltigem Obst gehören Zitrusfrüchte und saure Beeren wie Johannisbeeren. Auch Getränke wie Limonaden, Cola oder Fruchtsäfte enthalten viel Säure. Verzehrt man häufig solche Lebensmittel, reduziert sich mit der Zeit die Zahnschmelzdicke, der Zahn verändert seine Form: Höckerspitzen verflachen bis hin zu kleinen Mulden, an Glattflächen schimmert schließlich das gelbliche Zahnbein, das sogenannte Dentin, hindurch. Ohne schützende Schmelzschicht wird auch dieses von den Säuren angegriffen. Neben den Zahnsubstanzverlusten macht Betroffenen vor allem die erhöhte Temperaturempfindlichkeit der Zähne bei Heißem oder Kaltem zu schaffen.

Zucker steckt auch in Herzhaftem



Auch Zucker ist schlecht für die Zähne – das weiß inzwischen wohl jeder. Er dient Kariesbakterien als Nahrung: Sie wandeln den Zucker in Säuren um, die wiederum dem Zahnschmelz Mineralien entziehen, so dass die Zahnhartsubstanz zerstört wird. Karies entsteht. Dass Limonaden und Süßigkeiten viel Zucker enthalten und somit nicht zu empfehlen sind, weiß auch jeder. Deutlich weniger bekannt dürfte sein, dass auch viele herzhafte Lebensmittel Zucker enthalten . Denn er wird bei der Herstellung von Speisen nicht nur wegen seines süßen Geschmacks verwendet, sondern auch, weil er Wasser bindet, konserviert, Struktur gibt sowie geschmacksverstärkend wirkt. Und er ist preisgünstig. Mit reichlich Zucker lassen sich beispielsweise Früchte im Fruchtjoghurt einsparen.

Zutatenliste: Zucker häufig inkognito

Die Zutatenliste verrät, welche Inhaltsstoffe in dem Lebensmittel enthalten sind. Wird Zucker genannt, ist der normale Haushaltszucker (Saccharose) gemeint. Doch Vorsicht: Auch hinter Begriffen wie Süßmolkepulver oder Glukose-Fruktose-Sirup verbirgt sich zahnschädigender Zucker. Denn Milch-, Trauben- und Fruchtzucker werden von Kariesbakterien genauso zu Säuren umgewandelt wie herkömmlicher Haushaltszucker. Neben dem eigentlichen Begriff „Zucker“ gibt es etwa 70 weitere Bezeichnungen für süßende Zutaten und/oder für Zutaten, die dem Zuckergehalt hinzugerechnet werden müssen. Die Nährwerttabelle ist hilfreich in diesem Begriffswirrwarr. Denn hier werden alle vom Hersteller verwendeten Zuckerarten aufsummiert und der Gesamtzuckergehalt eines Lebensmittels in Gramm angegeben.

Zahnfreundliche Tipps für jeden Tag

• Reinigen Sie Ihre Zähne regelmäßig zweimal täglich. Zwischendurch zuckerfreie Kaugummis kauen.

• Häufiges Zwischendurch-Naschen vermeiden. Dabei werden Kariesbakterien stetig mit Nahrung versorgt.

• Auch herzhafte Knabbereien wie Chips enthalten Zucker und schädigen.

• Wählen Sie möglichst zahngesunde Süßwaren, die mit einem „Zahnmännchen“ gekennzeichnet sind.

• Zucker- und/oder säurehaltige Getränke wie Limonade, Cola oder Fruchtsaft möglichst meiden oder nur zu den Hauptmahlzeiten trinken.

• Nach Saurem wie Zitrusfrüchten, Essig in Salatsoßen oder Softdrinks den Speichelfluss z.B. durch Kaugummi anregen oder durch Mineralwässer neutralisieren. Speichel neutralisiert Säuren und trägt somit zum Schutz vor Erosionen bei. Er umspült die Zähne und ersetzt ausgeschwemmte Schmelzmineralien.

• Intensives Kauen bedeutet Gymnastik für die Mundhöhle: Feste Lebensmittel wie Vollkornbrot, Obst und rohes Gemüse helfen beim Training. Durch das Kauen entsteht Speichel, der die Zähne reinigt, Säuren neutralisiert und Zahnschmelz wieder mineralisiert.

• Bei verpackten Lebensmitteln geben Zutatenliste und Nährwerttabelle Auskunft über versteckte Zucker. Es lohnt auch, verschiedene Produkte zu vergleichen.

• Kalziumhaltige Nahrungsmittel wie Milch oder Käse stärken die Zähne.

• Fluoride (z.B. in fluoridiertem Speisesalz, Fisch oder grünem bzw. schwarzem Tee) härten den Zahnschmelz, schützen vor Säureangriffen und hemmen Kariesbakterien.

• Vitamin A aus gelben und orangefarbenen Obst- und Gemüsesorten fördert Wachstum und Erneuerung der Mundschleimhaut. Vitamin C (z.B. in Zitrusfrüchten, Paprika oder Brokkoli) stärkt das Immunsystem, ist Ausgangsubstanz für das Dentin (Zahnbein) und unterstützt den Halt der Zähne. Vitamin D kann durch Sonnenlicht vom Körper selbst gebildet werden und ist günstig für Zahnwachstum und Zahnhärtung.