Mit Birgit Schrowange im Gespräch

Bei Stress für den nötigen Ausgleich sorgen



Um nicht in die Stressfalle und Übersäuerung zu geraten – was beides

echte Energieräuber sind – sorgt die beliebte Moderatorin für den nötigen

Ausgleich. „Ich kann bei Musik und einem Buch wunderbar entspannen.

Wenn keine Termine anstehen, liebe ich es, gemütlich Zuhause herum zu

lümmeln. Es ist wichtig, einfach mal nichts zu tun. Das ist eine Form von Achtsamkeit, die jeder für sich beherzigen sollte."

Trüben Gedanken und Wetterfühligkeit gibt sie keine Chance. „Ich mache es mir dann an ungemütlichen Tagen eben besonders schön, tauche ab in

duftende Wannenbäder, bringe mich mit fröhlicher Musik, bei der ich dann

lautstark mitsinge, positiv in Schwung.“ Spürt sie, dass sie doch über die

Stränge geschlagen, zu viele Termine wahrgenommen, zu oft Fleisch und

zu wenig Gemüse und Salat hat, dann macht Birgit eine basische Energiekur. „Danach fühle ich mich eindeutig fitter.“

Verlässliche Partnerschaften privat und beruflich sind ihr wichtig



Mit Anfang 60 ist jetzt an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, an dem sie sich und anderen nichts mehr beweisen muss. Sie ruht in sich, legt Wert auf verlässliche Partnerschaften. „Vertrauen und Verlässlichkeit werden im Alter immer wichtiger“, betont sie. „Ich habe das Glück, im Job mein gewohntes Team um mich herum zu haben. Das sind Menschen, denen ich voll und ganz vertrauen kann. Sie geben mir Halt.“