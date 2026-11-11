Östrogene und Progesteron beeinflussen zahlreiche Körperfunktionen. Wenn sich das Zusammenspiel der Hormone verändert, kann das den Alltag ganz schön durcheinanderbringen. Plötzlich wird die Zündschnur kürzer, der Schlaf unruhiger, und die Energie lässt nach. Auch Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen oder Veränderungen des Körpergewichts können auftreten.

Besonders in den Wechseljahren verändert sich die hormonelle Situation: Die Produktion der Eierstöcke nimmt allmählich ab, die Hormonspiegel schwanken und werden schließlich dauerhaft niedriger. Wie sich das bemerkbar macht, ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Doch welche Möglichkeiten gibt es, Beschwerden zu lindern? Und welche Rolle spielen dabei bioidentische Hormone?

Hormone aus dem Gleichgewicht

Die Wechseljahre sind eine natürliche Lebensphase, in der sich der Hormonhaushalt grundlegend verändert. Vor allem der sinkende Östrogenspiegel kann verschiedene Beschwerden auslösen. Dazu gehören Hitzewallungen, Nachtschweiß, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und eine zunehmende Trockenheit der Schleimhäute.

Auch Veränderungen des Körpergewichts und der Körperzusammensetzung sind in dieser Lebensphase häufig. Allerdings spielen dabei nicht allein die Hormone eine Rolle. Alterungsprozesse, Stoffwechselveränderungen, Schlaf, Stress und Lebensgewohnheiten beeinflussen ebenfalls das Wohlbefinden.

Wenn die Beschwerden den Alltag erheblich beeinträchtigen, kann eine menopausale Hormontherapie (MHT), früher meist als Hormonersatztherapie bezeichnet, eine wirksame Behandlungsoption sein.

Bioidentische Hormone – wenn die Struktur den Unterschied macht

Hormone sind nicht gleich Hormone. Bei einer Hormontherapie können unterschiedliche Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Eine besondere Rolle spielen dabei die sogenannten bioidentischen Hormone. Was bedeutet das eigentlich?

Bioidentische Hormone besitzen dieselbe chemische Struktur wie die Hormone, die der menschliche Körper selbst produziert. Dazu gehören beispielsweise Estradiol, ein wichtiges Östrogen, und mikronisiertes Progesteron.

Sie werden zwar industriell hergestellt, sind aber in ihrer Molekülstruktur identisch mit den entsprechenden körpereigenen Hormonen. Der Körper kann sie daher an denselben Rezeptoren binden wie seine eigenen Hormone.

Ein wichtiger Unterschied: Bioidentisch bedeutet nicht automatisch natürlicher, besser verträglich oder risikofrei. Entscheidend sind vielmehr das verwendete Präparat, die Dosierung, die Art der Anwendung und die individuelle gesundheitliche Situation.

Was sind bioidentische Hormone genau?

Bioidentische Hormone werden häufig aus pflanzlichen Ausgangsstoffen hergestellt. Dabei dienen beispielsweise bestimmte Pflanzenstoffe aus der Yamswurzel oder Sojabohnen als Ausgangsmaterial. In mehreren Verarbeitungsschritten entstehen daraus hormonelle Wirkstoffe, deren chemische Struktur den körpereigenen Hormonen entspricht.

Wichtig ist dabei: Die Pflanzen selbst enthalten nicht einfach menschliches Östrogen oder Progesteron. Erst durch die industrielle Verarbeitung entstehen die entsprechenden bioidentischen Wirkstoffe.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Hormone anzuwenden. Östrogene stehen beispielsweise als Tabletten, Pflaster oder Gele zur Verfügung. Progesteron kann unter anderem oral verabreicht werden.

Dabei ist zwischen zugelassenen bioidentischen Hormonpräparaten und individuell zusammengestellten Hormonmischungen zu unterscheiden. Zugelassene Arzneimittel wie Estradiol oder mikronisiertes Progesteron sind hinsichtlich Qualität, Dosierung und Wirksamkeit geprüft. Für individuell in Apotheken hergestellte Hormonmischungen liegen dagegen häufig weniger aussagekräftige wissenschaftliche Daten vor. Sie sind deshalb nicht automatisch eine bessere oder sicherere Alternative.

Wie gelangen die Hormone in den Körper?

Eine Möglichkeit der Anwendung ist die Aufnahme über die Haut. Dabei wird das Hormon beispielsweise als Gel oder Pflaster aufgetragen beziehungsweise angewendet. Diese sogenannte transdermale Therapie hat einen besonderen Vorteil: Der Wirkstoff gelangt über die Haut in den Blutkreislauf und umgeht die erste Verstoffwechselung in der Leber, die bei der Einnahme einer Tablette stattfindet.

Insbesondere bei Östrogenen kann diese Anwendungsform gegenüber der oralen Einnahme bestimmte Vorteile haben. Studien weisen beispielsweise auf ein geringeres Risiko für venöse Thrombosen hin.

Allerdings ist auch die Anwendung über die Haut nicht grundsätzlich frei von Nebenwirkungen oder Risiken. Welche Form der Hormontherapie geeignet ist, hängt immer von der individuellen Situation ab.

Was kann eine bioidentische Hormontherapie bewirken?

Eine individuell abgestimmte Hormontherapie kann Frauen dabei unterstützen, typische Wechseljahresbeschwerden zu lindern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Besonders gut belegt ist die Wirksamkeit einer systemischen Östrogentherapie bei Hitzewallungen und Nachtschweiß. Auch Schlaf und allgemeines Wohlbefinden können sich verbessern, wenn sie durch diese Beschwerden beeinträchtigt waren.

Bei Frauen mit Gebärmutter muss eine systemische Östrogentherapie in der Regel mit einem ausreichend wirksamen Gestagen kombiniert werden. Das schützt die Gebärmutterschleimhaut vor einem übermäßigen Wachstum, das durch Östrogen allein begünstigt werden kann.

Wichtig ist: Ziel einer Hormontherapie ist nicht, möglichst viele Hormone zuzuführen oder den Hormonspiegel künstlich auf ein vermeintlich ideales Niveau zu bringen. Vielmehr geht es darum, belastende Beschwerden mit einer individuell passenden und möglichst niedrig dosierten Behandlung zu lindern.

Die Dirigentin sind Sie selbst

Eine Hormontherapie kann eine wertvolle Unterstützung sein. Sie ist jedoch keine magische Pille, die sämtliche Beschwerden verschwinden lässt. Auch Lebensstil und persönliche Gewohnheiten beeinflussen, wie wir uns in den Wechseljahren fühlen.

Das hormonelle Netzwerk unseres Körpers ist komplex und reagiert auf verschiedene äußere und innere Einflüsse.

Der Stressfaktor: Dauerhafter Stress kann Schlaf, Stimmung und Wohlbefinden beeinträchtigen. Gerade in den Wechseljahren, wenn sich die hormonelle Situation ohnehin verändert, können Entspannungsphasen, ausreichend Schlaf und bewusste Auszeiten helfen, den Alltag besser zu bewältigen.

Die Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung liefert wichtige Nährstoffe für den Stoffwechsel und die allgemeine Gesundheit. Gemüse, hochwertige Eiweißquellen, gesunde Fette und ballaststoffreiche Lebensmittel können dazu beitragen, den Körper in dieser Lebensphase gut zu versorgen.

Die Bewegung: Regelmäßige körperliche Aktivität unterstützt den Stoffwechsel, erhält die Muskelmasse und stärkt die Knochen. Gerade in und nach den Wechseljahren sind Krafttraining und Ausdauerbewegung deshalb besonders wertvoll.

Die Wechseljahre sind eine Zeit der Veränderung – aber auch eine Gelegenheit, dem eigenen Körper neue Aufmerksamkeit zu schenken. Ob mit oder ohne Hormontherapie: Entscheidend ist, einen Weg zu finden, der zum eigenen Körper, den persönlichen Beschwerden und der gesundheitlichen Situation passt.

Eine individuelle Beratung durch eine gynäkologische Fachperson hilft dabei, Nutzen und mögliche Risiken abzuwägen und die passende Behandlungsstrategie zu finden.