Telefonaktion Immunsystem: Aktivieren Sie die Abwehrkräfte!

Herbstzeit – Hustenzeit: Die Erkältungssaison steht vor der Tür, und schon bald rollt die Welle der grippalen Infekte heran. Wer sich jetzt nicht schnell noch wappnet und die Abwehrkräfte aktiviert, könnte schon bald voll erwischt werden – und dann vielleicht sogar wochenlang unter so lästigen Symptomen wie Fließschnupfen, verstopfter Nase, Halsweh, Husten, Kopf- oder Gliederschmerzen, Fieber und Mattigkeit leiden.

Jeden Erwachsenen trifft es zwei bis drei Mal pro Jahr: Erkältungen sind die häufigste Infektionskrankheit überhaupt. Ob die Erreger sich in unseren Schleimhäuten einnisten oder nicht, hängt jedoch keineswegs nur vom Zufall ab! Denn es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, ob wir uns anstecken oder ob unser Immunsystem dem Angriff der Erkältungsviren standhalten kann.

Bewegung stärkt die Abwehrkräfte

So bringt Bewegung auch die Abwehrkräfte auf Trab. Regelmäßiger Sport steigert die Durchblutung, und zwar auch in den Schleimhäuten. Mehr Blut heißt auch mehr Immunzellen – die infektanfälligen Regionen in Nase und Rachen können Krankheitserregern besser Widerstand leisten. Besonders empfehlenswert sind leichte Ausdauersportarten wie Walking, Jogging oder Radfahren.

Trainieren Sie möglichst zwei bis drei Mal pro Woche, aber nur mit mäßiger Intensität: Wer sich bis zur Erschöpfung verausgabt, muss zumindest vorübergehend mit einer verminderten Schlagkraft der Abwehrzellen rechnen.

Gesund mit gezinkter Abwehr

Eine vollwertige Ernährung zählt zu den wichtigsten Voraussetzungen, damit die Abwehr ihre ganze Kraft entfalten kann. Um eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen sicherzustellen, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, jeden Tag mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse zu verzehren.

Das schafft allerdings längst nicht jeder Mensch. Um den Körper dennoch mit allen wichtigen Vitalstoffen zu versorgen, kann eine gezielte Nahrungsergänzung sinnvoll sein – zum Beispiel mit Zink. Das Spurenelement spielt eine zentrale Rolle im Immunsystem und sorgt mit dafür, dass im Knochenmark die Vorläufer der Abwehrzellen heranreifen. Untersuchungen zeigten, dass sich die Erkrankungsdauer bei Erkältungen durch Einnahme eines Zinkpräparats verkürzen lässt.

