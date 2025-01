Immer am Neujahrstag kommen Unerschrockene in Grömitz zum Anbaden zusammen und stürzen sich nach einem gemeinsamen Warm-up in die kalten Fluten der Ostsee. Besonders aktiv durch den Winter kommen die Eisbademeisters Flensburg: Von November bis März treffen sie sich regelmäßig zum Winterbaden an jeweils zwei Badetagen pro Monat. Jeder Badetag wird durch einen Sponsor oder Pat*innen unterstützt. Der oder die spendet für jeden Badenden einen Betrag, der abwechselnd sechs sozialen Projekten in der Region zugutekommt. Natürlich dürfen Sponsoren auch einen gesamten Badetag mit einem Pauschalbetrag unterstützen. Außerdem gibt es vor Ort eine Spendendose. Also: auf nach Flensburg!

Wenn man es eisig liebt und schon mal da oben an der Ostseeküste ist, bietet sich ein Besuch der Eiswelt Scharbeutz an. Hier erleben die Gäste den Winter von seiner schönsten Seite: Sie können auf zwei großen Echteis-Flächen Schlittschuh laufen. Die längste Schlittschuhschleife Norddeutschlands führt durch den illuminierten Kurpark und sogar auf einer Brücke über den Kurparksee. Reichlich Action gibt es auch in der separaten Eisstock-Arena. Die Eiswelt Scharbeutz ist noch bis zum 16. Februar 2025 in Betrieb.

Auch zwischen den Küsten aktiv durch den Winter

Nicht weit entfernt von Scharbeutz liegt der bekannte Kurort Malente. In der Winterzeit verwandelt er sich bei Schnee in ein wahres Wunderland. Die sanften Hügel und Wälder sind mit einer glitzernden Schneedecke überzogen, die die Landschaft in ein traumhaftes Bild taucht. Und auch wenn die weiße Pracht vielleicht ausbleibt, lädt die erfrischende, klare und kalte Luft zu langen Spaziergängen ein, bei denen Aktive die Ruhe und Schönheit der Natur genießen können. Wer die Region von den Schienen aus erleben möchte, kann auch im Winter eine Fahrt mit der Naturpark-Draisine unternehmen. Auf der 17 Kilometer langen Bahnstrecke in Richtung Lütjenburg können sich alle Aktiven warm strampeln. Warme Kleidung und Heißgetränke sind dennoch unverzichtbar.

Wer Kultur mit Sport in der Natur auch in der kalten Jahreszeit verbinden möchte, der ist in Eutin genau richtig. Denn hier gibt es gleich mehrere aktive Möglichkeiten, um sich einmal ordentlich durchpusten zu lassen. Die knapp 20 Kilometer lange Wanderung „Felder und Seen Rundweg“ führt entlang der vier größeren Seen Eutins, zur Altstadt, an Ufern, durch Feldmark und naturnahe Wälder. An den zum Teil hügeligen und steilen Seeufern können Wandernde Weite und wunderschöne Ausblicke genießen. Wer eher einen kürzeren Rundweg bevorzugt, für den ist die Gesundheitswanderung um den malerischen Großen Eutiner See ideal. Auf dem 8,6 Kilometer langen Wanderweg gibt es insgesamt zehn Stationen für eine kleine Auszeit mit angeleiteten Atemübungen oder Meditationen.

Wattenmeer geht auch im Winter

Still, rauh, einzigartig – aktiv durch den Winter geht es auch im Wattenmeer. Zum Beispiel bei einer Wattwanderung auf der Halbinsel Eiderstedt. Die Schutzstation Wattenmeer bietet ganzjährig geführte Touren in St. Peter-Ording und Westerhever an. Im Winter zeigt die Wattlandschaft eine ganz eigene, stille Schönheit, die den Besuch unvergesslich macht. Neben klassischen Wattwanderungen gibt es auch thematische Touren wie Strand- und Salzwiesenspaziergänge, Nachtwanderungen oder familienfreundliche Entdeckungsrunden.

Das Strandsegeln in St. Peter-Ording bietet eine faszinierende Möglichkeit, die Natur und einzigartige Atmosphäre der Nordseeküste zu erleben. Ganzjährig locken die weiten, scheinbar endlosen Sandstrände mit idealen Bedingungen für dieses besondere Vergnügen. Mit einem dreirädrigen Strandsegler, der lautlos vom Wind angetrieben wird, können auch Einsteiger und Einsteigerinnen die Freude an diesem Sport entdecken – unter Anleitung erfahrener Trainer. Die Kurse vermitteln eine praktische und theoretische Einführung in diesen spektakulären Sport und beinhalten alle wichtigen Sicherheitshinweise. Wenn der Wind günstig steht, können die Teilnehmenden bereits am ersten Kurstag über den Strand sausen.