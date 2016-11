Wind & Wetter Drinks

(für 2 Personen)

für Veganer geeignet

Kaminfeuer

2 Teebeutel H&S Wohlfühltee Rooibos-Orange-Sanddorn (Apotheke)

200 ml frisch gepresster Orangensaft

1 Stange Zimt

etwas geriebener Ingwer

3 Nelken

1 Stück Sternanis

1-2 EL Kandiszucker

Zubereitung

Die Teebeutel mit 250 ml kochendem Wasser übergießen und 8 Minuten ziehen lassen. Anschließend den heißen Tee mit dem Orangensaft und den Gewürzen in einen Topf geben. Leicht erhitzen, aber nicht zum Kochen bringen. Den Drink abseihen und in ein Teeglas gießen, nach Geschmack mit Kandiszucker süßen. In Teegläser gießen und mit Orangenscheiben und Zimtstangen garnieren.

Pro Person

92 kcal (385 kJ), 0,7 g Eiweiß, 0,2 g Fett, 20,8 g Kohlenhydrate

Schneegestöber

200 ml Ananassaft

200 ml Birnensaft

1/2 TL Zimt

2 Nelken

1 Stück Sternanis

3 EL Kokossirup

Kokosflocken

Zubereitung

Ananassaft mit Birnensaft mischen, die Gewürze zugeben und alles 5 Minuten erhitzen ohne das Getränk zu kochen. Mit Kokossirup süßen. In Teegläser mit Kokosrand servieren.

Pro Person

141 kcal (590 kJ), 0,5 g Eiweiß, 0,3 g Fett, 33,8 g Kohlenhydrate