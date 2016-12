Wildschweinbraten mit Bandnudeln, Pfifferlingen und Kräutersauce

(für 4 Personen)

800 g Wildschweinrücken ohne Knochen

Salz

Pfeffer

30 g Butterschmalz

250 ml Wildfond

1 Zwiebel

50 g geräucherter, durchwachsener Speck

200 g Pfifferlinge

1/2 Bund Basilikum

4 Kirschtomaten

350 g Bandnudeln

1 EL Butter

1 EL Mehl

2 cl Weinbrand

200 ml Sahne

Zubereitung

Wildschweinrücken waschen, trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen und in 2 EL heißem Butterschmalz rundherum anbraten. Wildfond angießen und im vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Gas Stufe 3) ca. 45 Minuten schmoren. Inzwischen die Zwiebel abziehen und fein hacken, den Speck würfeln, Pfifferlinge putzen und waschen. Den Speck auslassen und die Pfifferlinge darin kurz dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Basilikumblättchen waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. Tomaten waschen, Stielansatz entfernen, ebenfalls in Streifen schneiden. Nudeln nach Packungsanweisung zubereiten, abgießen, abtropfen lassen und zusammen mit Basilikum- und Tomatenstreifen in Butter schwenken. Fleisch herausnehmen und warm stellen. Bratenfond abgießen. Die Zwiebelwürfel im restlichen Öl andünsten. Mit Mehl bestäuben, Weinbrand, Sahne und Bratenfond angießen und aufkochen lassen. Wildschweinrücken in Scheiben schneiden. Mit Sauce, Pfifferlingen, Nudeln und nach Wunsch mit einer Preiselbeerbirne servieren. Gönnen Sie sich zu kräftigen Pilzgerichten eine leckere Tasse Jägertee. Mit diesem köstlichen Früchtetee nimmt Goldmännchen Sie mit zu einer Reise in Wald und Flur, indem Sie die Gerüche und Beeren des Waldes, wie hier besonders der wertvollen Holunderbeeren, im Jägertee vereint erfahren können. Jägertee schmeckt besonders gut zu deftigen Wildgerichten.

Pro Person

897 kcal (3755 kJ), 55,3 g Eiweiß, 46,9 g Fett, 59,0 g Kohlenhydrate