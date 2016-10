Es muss nicht immer Fleisch sein. Auch aus Knäckebrot kann man herzhaft würzige Burger zaubern. Zusammen mit einem frischen Joghurt-Dip eignen sie sich hervorragend als Snack. Ergänzt man sie zum Beispiel mit einer Portion Paprikagemüse kann man sie auch wunderbar als Hauptspeise genießen!

Vegetarische Burger mit Dip

(für 4 Personen)

für die Bratlinge:

125 g Vollkorn-Knäckebrot

275 ml Gemüsefond oder Gemüse-Brühe

1/2 kleine Zwiebel

1/2 Knoblauchzehe

1/2 Chilischote

50 g getrocknete Tomaten

30 g Parmesan

2-3 Zweige Thymian

2 TL italienische Kräuter

1 Ei (Gew.-Klasse M)

4 EL Neuseelandhaus Avocadoöl zum Ausbraten

1 kleine Zucchini

für den Dip:

100 g Salatgurke

1 Knoblauchzehe

250 g fettarmer Joghurt

Salz

Pfeffer

1 EL Avocadoöl

Zubereitung

Das Knäckebrot in einer Schüssel zerkleinern, die heiße Brühe darüber gießen. Gut 20 Minuten durchziehen lassen. Inzwischen Zwiebel und Knoblauchzehe abziehen, beides fein würfeln, die Chilischote halbieren, die Kerne entfernen und fein würfeln. Nach Belieben einige dünne Ringe von der Chilischote abschneiden. Die getrockneten Tomaten fein hacken. Den Parmesan reiben. Thymian kalt abbrausen, gut abtropfen lassen und die Blättchen abzupfen. Ei, Zwiebel, Knoblauch, Chili, Thymian, italienische Kräuter, Tomaten und Parmesan mit der Knäckebrotmasse mischen. Für den Dip die Salatgurke fein raspeln, die Knoblauchzehe abziehen und durch die Presse drücken. Beides unter den Joghurt heben und mit Salz, Pfeffer und einem Esslöffel Avocadoöl pikant abschmecken und etwas durchziehen lassen. Inzwischen 2 EL Avocadoöl in einer Pfanne erhitzen. Jeweils einen vollen Esslöffel Knäckebrotmasse in das heiße Öl geben und die Bratlinge sacht von beiden Seiten jeweils 2-3 Minuten knusprig braun braten. Frisches Avocadoöl in die Pfanne geben und darin die nächsten Bratlinge zubereiten. Die Zucchini waschen, putzen und der Länge nach in dünne Scheiben schneiden. Diese in etwas kochendem Wasser kurz blanchieren, auf Tellern arrangieren und mit den Chili-Ringen garnieren. Die Knäckebrot-Bratlinge mit dem Joghurt-Dip servieren. Mehr Rezepte gibt es im Internet unter www.1000rezepte.de.

Pro Person

334 kcal (1398 kJ), 14,1 g Eiweiß, 18,1 g Fett, 27,3 g Kohlenhydrate, 60 mg Cholesterin