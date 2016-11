Schnelle Hilfe bei Schnupfen

Rufen Sie an! Am 14. November, 15 bis 17 Uhr, unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8482123, und fragen Sie unsere Expertin.

Die Nase läuft und läuft und läuft wie einst der VW Käfer, sie ist verstopft wie die A 1 bei Köln, und vom vielen Schnäuzen wird sie rot wie eine Ampel – Schnupfen ist einfach nur lästig und verdirbt die Laune. Man kann kaum noch riechen und schmecken, fühlt sich matt und abgeschlagen. Und als wenn das nicht schon Tortur genug wäre, gesellt sich oft noch Husten dazu oder Halsweh. Viele Kranke leiden zudem unter Kopf- oder Gliederschmerzen.

„Normale“ Erkältungen dauern rund zehn Tage. Unterbleibt eine frühzeitige und konsequente Behandlung, können sich die Erreger aber auch längere Zeit festsetzen: Dringen sie in Richtung Lunge vor, entwickelt sich eine Bronchitis – nisten sie sich in den Nebenhöhlen ein, kommt es zur oftmals hartnäckigen Nebenhöhlenentzündung.

Die Selbstheilungskräfte aktivieren

Bei Schnupfen, Husten & Co. ist ein Arztbesuch in aller Regel nicht erforderlich – bewährte, wirksame und verträgliche Mittel sind in der Apotheke schnell und ohne Rezept erhältlich. So können zum Beispiel homöopathische Präparate die Erkältungssymptome lindern und die Erkrankungsdauer verkürzen.

Neben den traditionellen homöopathischen Einzelsubstanzen stehen so genannte Komplexmittel zur Verfügung, in denen mehrere homöopathische Wirkstoffe kombiniert und harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Sie tragen durch gezielte Impulse zur Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungskräfte bei und eignen sich für die ganze Familie. Zu den klassischen homöopathischen Arzneien bei akuten grippalen Infekten zählen unter anderem blauer Eisenhut (Aconitum) und Tollkirsche (Atropa Belladonna).

