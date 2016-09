Rohkost mit Paprikadip

(für 4 Personen)

1 Staude Chicorée

8 Stängel Staudensellerie

2 große Möhren

1 gelbe Paprikaschote

1 rote Paprikaschote

250 g Magerquark

150 g Joghurt

1 EL Avocadoöl

1 kleine Chilischote

1 TL Paprikapulver

Meersalz

Weinessig

200 g Vollkorn-Baguette

800 ml Tomatensaft

80 ml Schoenenberger Artischocken-Presssaft

Zubereitung

Das Gemüse putzen und waschen. Chicorée in einzelne Blätter zerlegen, die Staudensellerie halbieren, Möhren längs vierteln, Paprikaschoten in Streifen schneiden. Für den Dip Quark, Joghurt und Avocadoöl cremig rühren. Die Chilischote in Ringe schneiden, dabei die Kerne entfernen. Den Dip kräftig mit Paprika und Chili würzen und mit Salz und Weinessig abschmecken. Mit Rohkost und Baguette servieren. Tomatensaft mit Artischockensaft mischen und dazu trinken.

Pro Person

300 kcal (1256 kJ), 18,9 g Eiweiß, 6,3 g Fett, 38,8 g Kohlenhydrate