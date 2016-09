Möhrensuppe mit Ingwer und Kokos

(für 4 Personen)

500 g Möhren

2 EL Rapsöl

30 g Ingwer

1-2 EL Curry

800 ml Gemüsebrühe

2 EL Kokos-Chips

250 ml Kokosmilch

1 Prise Meersalz

Zitronensaft

75 g Crème fraîche



Zubereitung

Möhren schälen, zerkleinern, in heißem Öl andünsten, den Ingwer schälen und reiben, zugeben und das Currypulver darüber stäuben. Mit Brühe aufgießen, aufkochen. Die Suppe 20 Minuten köcheln lassen danach pürieren. Inzwischen die Kokos-Chips in einer beschichteten Pfanne vorsichtig anrösten. Die Kokosmilch an die Suppe gießen, mit Meersalz und Zitronensaft abschmecken. Die Suppe in Suppenschalen gießen, mit einem Klecks cremig gerührter Crème fraîche anrichten und mit den frisch gerösteten Kokos-Chips bestreut servieren.

Pro Person

345 kcal (1444 kJ), 5,9 g Eiweiß, 25,9 g Fett, 22,2 g Kohlenhydrate