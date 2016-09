(für 4 Personen)

500 g Kartoffeln

1 Aubergine

1 Zucchini

1 grüne Paprikaschote

1 rote Paprikaschote

2 Tomaten

1 kleine Zwiebel

100 ml Olivenöl

einige Zweige Rosmarin

200 g Paprika-Quark

100 g Saure Sahne

150 g Ciabatta

Zubereitung

Die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden und ca. 10 Minuten kochen. Das Gemüse putzen und waschen. Die Paprika in Streifen, die Aubergine und die Zucchini in Scheiben schneiden, die Tomaten vierteln. Die Zwiebel abziehen und in Würfel schneiden. Die Paprika, die Aubergine und die Zucchini 2-3 Minuten blanchieren. Die Kartoffeln und das Gemüse im Öl wenden, abtropfen lassen, mit Rosmarin bestreuen und im Ofen ca. 15 Minuten bei 220 °C braten. Paprika-Quark mit Saure Sahne cremig rühren. Das Gemüse auf vier Teller verteilen und mit Ciabatta und dem Dip servieren.

Pro Person

469 kcal (1963 kJ), 13,9 g Eiweiß, 23,7 g Fett, 48,8 g Kohlenhydrate

Tipp

Es muss nicht immer ein Wein zum Essen sein. „Méditerranée Provence“ passt mit seinem Hauch von Thymian und Lavendel hervorragend zu mediterranen Gerichten.