(für 4 Personen)

500 g Schweinefilet

Salz

Pfeffer

4 EL Sonnenblumenöl

1 Zwiebel

300 g Steinchampignons

125 ml Weißwein

150 ml Sahne

2 EL gehackte Petersilie

1 EL Butter

1 EL Mehl

Butter für die Förmchen

120 g Emmentaler

Zubereitung

Das Filet quer in etwa 0,5 cm dicke Scheiben schneiden, salzen und pfeffern. Das Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen, die Filetscheiben darin von jeder Seite ca. 1-2 Min. braten, herausnehmen. Die Zwiebel schälen und fein hacken. Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebeln in der Pfanne glasig anschwitzen, die Steinchampignons zufügen und kurz mit anschwitzen, mit dem Weißwein ablöschen, die Sahne zugießen und ca. 2-3 Min. köcheln lassen. Die Butter und das Mehl miteinander verkneten und unter Rühren nach und nach in der Sauce auflösen, einige Minuten köcheln lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Fleisch wieder zugeben und erwärmen, die Petersilie untermischen. 4 Portionsförmchen mit zerlassener Butter ausstreichen, den Käse reiben. Das Filet mit der Sauce gleichmäßig in die Förmchen verteilen und mit dem geriebenen Käse bestreuen. Unter den Grill stellen und kurz überbacken.

Pro Person

499 kcal (2089 kJ), 39,7 g Eiweiß, 34,4 g Fett, 5,7 g Kohlenhydrate

Tipp

Probieren Sie zum Filettöpfchen einen leckeren Säure-Basen-Tee. Er ist der ideale Begleiter einer ausgewogenen Ernährung zur Unterstützung eines ausgeglichenen Säure-Base-Haushalts.