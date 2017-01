(für 4 Personen)

4 grüne Heringe (à 150 g)

(ausgenommen und entgrätet)

Salz

Pfeffer

2 EL Mehl

40 g Butter

500 ml Wasser

125 ml Weinessig

2 Zwiebeln

1 TL Senfkörner

5-6 Pfefferkörner

2-3 Wacholderbeeren

einige Zweige Dill

Zubereitung

Die Heringe waschen, trocken tupfen, von innen und außen salzen, pfeffern und mehlieren. Butter in einer Pfanne erhitzen und darin die Heringe von beiden Seiten goldbraun braten. Abkühlen lassen. Für die Herstellung der Marinade das Wasser mit dem Essig erhitzen, die Gewürze zugeben und kurz aufkochen. Abkühlen lassen und die Bratheringe in die Marinade legen und zwei bis drei Tage ziehen lassen. Mehr Rezepte und Tipps: www.1000rezepte.de.

Pro Person

421 kcal (1761 kJ), 15,2 g Eiweiß, 37,4 g Fett, 5,0 g Kohlenhydrate

Warenkunde Hering

Der Hering ist ein Fisch mit festem Fleisch, kräftigem Geschmack und vielen kleinen Gräten. Sein Fett- und Eiweißgehalt schwankt je nach Saison. Der frische Hering, auch grüner Hering genannt, ist von Juli bis Dezember im Handel erhältlich. Er schmeckt am besten gebraten oder in Kräuter- oder Weinsud gegart. Wir kennen den Hering aber auch als Rollmops bzw. Bratrollmops, als Brathering oder Bismarckhering. Beliebt sind auch Heringsfilets in Tomaten- und anderen Saucen. Leicht gesalzene Heringe, die im Ganzen geräuchert werden, bezeichnet man als Bückling. Unter Matjes versteht man dagegen den “jungfräulichen” Hering, der noch nicht gelaicht hat. Er wird von Mai bis Juli gefangen und ist sehr fettreich.