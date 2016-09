Asienpfanne mit gebratener Entenbrust

(für 4 Personen)

2 Entenbrüste à 350 g

750 ml Wasser

100 ml Sojasauce

1/2 TL Salz

3 Mu-Err-Pilze

einige Blätter Weißkohl

1/2 Stange Lauch

2 Möhren

1 grüne Paprikaschote

1 rote Paprikaschote

75 g Champignons

4 Frühlingszwiebeln

150 g Sojasprossen

100 g Bambusschösslinge

6 EL Sonnenblumenöl

4 EL helle Sojasauce

1 EL Weizenstärke

Salz

Chinagewürz

Koriandergrün

Zubereitung

Die Entenbrüste kalt abbrausen. Wasser mit Salz und Sojasauce aufkochen, die Entenbrüste einlegen und 25 Minuten garen. Herausnehmen und abtropfen lassen, von dem Kochwasser eine halbe Tasse aufheben. Inzwischen das Gemüse putzen und waschen, Sojasprossen und Bambusschösslinge abtropfen lassen. Die Mu-Err-Pilze waschen und in reichlich Wasser 15 Minuten kochen, anschließend klein schneiden. Weißkohl und Lauch in dünne Streifen, Möhren in grobe Stifte schneiden. Paprikaschoten halbieren, Kerngehäuse entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden, Champignons vierteln, Frühlingszwiebeln quer in 4-5 cm lange Stücke schneiden. In einem Wok 2 EL Öl erhitzen, Lauch, Möhren und Paprika zugeben und 3-4 Minuten unter ständigem Umrühren dünsten, dann die Frühlingszwiebeln und das Weißkraut zugeben und eine halbe Tasse Kochwasser von der Ente aufgießen. Aufkochen lassen, Pilze und Sojasauce zugeben und 2-3 Minuten köcheln lassen. Stärke in etwas Wasser auflösen, an das Gemüse geben und nochmals aufkochen lassen, bis die Sauce eindickt. Mit Salz und Chinagewürz abschmecken. Das Gemüse aus dem Wok nehmen und warm stellen. 4 EL Öl im Wok erhitzen. Die Entenbrüste pfeffern, salzen und in dem heißen Öl rundherum knusprig braten, herausnehmen, auf Küchenkrepp abtropfen lassen und tranchieren. Das Gemüse mit dem Entenfleisch auf Tellern anrichten und mit Koriandergrün garnieren. Dazu schmeckt Basmatireis und als Getränk ein köstlicher Ginkgo-Wohlfühltee.

Pro Person

452 kcal (1892 kJ), 36,3 g Eiweiß, 18,5 g Fett, 10,7 g Kohlenhydrate