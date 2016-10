Apfel-Kartoffel-Pfanne mit marinierten Filetspießen

(für 4 Personen)

1 kg fest kochende Kartoffeln

Salz

1 Schweinefilet (ca. 500 g)

6 EL Sonnenblumenöl (für die Marinade)

1 EL Balsamico-Essig

2 TL Paprikapulver, mittelscharf

1/2 TL Chilipulver

2-3 Salbeizweige

2-3 Rosmarinzweige

schwarzer Pfeffer

2 säuerliche Äpfel

4 Frühlingszwiebeln

8 EL Sonnenblumenöl

1/2 Bund Petersilie

Zubereitung

Die Kartoffeln in Salzwasser garen, anschließend abkühlen lassen, schälen und in Scheiben schneiden. Inzwischen das Schweinefilet in 12 möglichst gleich große Scheiben schneiden. Aus Sonnenblumenöl, Balsamico-Essig, Paprika- und Chilipulver, Salbei, Rosmarin und etwas Pfeffer eine Marinade anrühren und die Filetscheiben darin 1 Stunde marinieren. Anschließend die marinierten Filetscheiben quer auf vier Spieße stecken. Die Äpfel vierteln, Stielansatz und Kerngehäuse entfernen. Die Viertel in dünne Scheiben, die Frühlingszwiebeln in dünne Ringe schneiden. 6 EL Sonnenblumenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Kartoffeln darin rundum braun anbraten. Apfelstücke und Frühlingszwiebeln zugeben und 5-7 Minuten mitbraten. Salzen, pfeffern und mit der fein gehackten Petersilie würzen. Inzwischen die Filetspieße in einer zweiten großen Pfanne in dem restlichen Öl von beiden Seiten ca. 2-3 Minuten braten, dabei leicht salzen.

Pro Person

582 kcal (2437 kJ), 33,2 g Eiweiß, 28,4 g Fett, 47,2 g Kohlenhydrate

Tipp

Als leichte Erfrischung für Mund und Geist schmeckt hierzu eine leckere Tasse Mate-Minze Wohlfühltee.