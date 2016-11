Ananas-Kokos-Milchreis mit Exotenspieß

(für 4 Personen)

125 g Milchreis

500 ml Milch

2 Ananasse

2 EL Zucker

2 EL Kokosraspel

300 g Früchte (z. B. Ananas, Banane, Kiwi, Papaya, rote Trauben)

Zubereitung

Die Milch erhitzen, den Milchreis in die kochende Milch einrühren und nach Packungsanweisung kochen lassen, dabei häufiger umrühren. Die Ananas quer halbieren, einen Teil des Fruchtfleisches herauslösen und in kleine Stücke schneiden. Nach Beendigung der Kochzeit den Milchreis mit Zucker süßen. Ananasstücke und Kokosraspel unter heben und den Milchreis mit geschlossenem Deckel auf der noch warmen Herdplatte weitere 10 Minuten ausquellen lassen. Die Ananashälften mit dem Ananas-Kokos-Milchreis füllen. Für die Fruchtspieße das Obst in große Stücke schneiden, abwechselnd auf vier große Spieße stecken und mit dem Milchreis servieren. Dazu schmeckt Früchtetee mit Vitamin C.

Pro Person

267 kcal (1118 kJ), 7,1 g Eiweiß, 4,7 g Fett, 48,1 g Kohlenhydrate