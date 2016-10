Alarmsignal Zahnfleischbluten

Zahnfleischbluten ist nicht harmlos – oft steckt dahinter die chronische Zahnfleischentzündung Parodontitis. Ein Zahnarztbesuch ist daher dringend zu empfehlen.

Viele Menschen kennen es: Beim Zähneputzen blutet hin und wieder das Zahnfleisch. Es tut nicht weh, doch mitunter ist das Zahnfleisch auch gerötet und geschwollen. Zahnfleischbluten deutet auf eine Entzündung hin, kann aber auch die Folge falscher Putztechniken sein. Wer jetzt nicht handelt, riskiert eine Parodontitis und ernsthafte Schäden am Gebiss.

Nicht in alle Ecken und Winkel kommt die Zahnbürste hinein: Schwer zugängliche Stellen in der Mundhöhle, zum Beispiel die hinteren Zahnzwischenräume oder Bereiche unter Brücken, erreichen wir nur schwer beim täglichen Zähneputzen. Bakterielle Beläge, die an diesen Stellen nicht entfernt werden, verursachen eine Zahnfleischentzündung.

Zahnfleischbluten deutet auf eine Entzündung hin

An ungeputzten Stellen entwickelt sich bereits nach wenigen Tagen eine Zahnfleischentzündung. Denn hier können sich Bakterien hervorragend anheften. Werden sie nicht wieder mit der Zahnbürste weggeputzt, wird die Bakterienschicht immer dicker, bis der Zahnbelag schließlich mit bloßem Auge zu erkennen ist. Der Zahnarzt spricht von Plaque.

Die Bakterien zirkulieren in der Belagschicht, verbinden sich untereinander und tauschen Stoffwechselprodukte aus. Einige dieser Stoffwechselprodukte aktivieren das Immunsystem. Die Antwort des Körpers heißt: Entzündung. Typischerweise ist entzündetes Zahnfleisch gerötet, geschwollen und blutet schon bei leichter Berührung.

Bei Parodontitis droht Zahnverlust

Die gute Nachricht: Durch gründliche Zahnreinigung kann das Zahnfleischbluten wieder abklingen. Die schlechte Nachricht: Bleibt die Entzündung unbehandelt, entwickelt sich daraus im Laufe der Zeit eine Parodontitis, also eine ernsthafte Erkrankung des Zahnbetts.

Mit Parodontitis ist nie zu spaßen, denn wird sie nicht vom Zahnarzt behandelt, kann die Erkrankung den Zahnhalteapparat zerstören und zum Zahnverlust führen. Die krankmachenden Bakterien können außerdem nicht nur in der Mundhöhle Schaden anrichten, sondern in die Blutbahn gelangen und so den ganzen Körper beeinträchtigen. Mittlerweile geht man davon aus, dass Parodontitis das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann. Und das macht deutlich: Zahnfleischbluten ist nicht harmlos, sondern häufig ein frühes Alarmsignal!

Blutendes Zahnfleisch kann manchmal auch andere Ursachen haben. Unter anderem tritt es gehäuft bei Menschen auf, die auf blutverdünnende Medikamente angewiesen sind. Auch chronische Krankheiten und akute Infektionen können mit Zahnfleischbluten einhergehen – etwa Störungen der Blutgerinnung und Pilzinfektionen in der Mundhöhle. Ein Arztbesuch sorgt für Klarheit.